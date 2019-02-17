中越戰爭40年 越媒稱中國出兵為救赤柬政權

2019-02-17 23:31

〔中央社〕時值中越戰爭爆發40週年，越南官媒刊登學者文章稱，中國領導人鄧小平發動這場戰爭的首要目標，是為解救赤柬波布政權，並爭取美國協助四個現代化，但越南軍民完全挫敗了中國的陰謀。

中越戰爭在中國稱為「對越自衛反擊戰」，越南則稱「反中國擴張主義戰爭」，時間是1979年2月17日至3月16日。解放軍短時間內佔領越南北部20多個城市，旋即宣布勝利撤回，越南也在中方撤軍後宣布獲得勝利。

越南通訊社15日刊登越南歷史科學協會會員陳友輝的「1979年捍衛祖國北部邊界戰爭－勝利和歷史教訓」文章部分內容稱，中國是越南的鄰國，在革命鬥爭過程，兩國人民關係十分密切，雙方相互團結，互相幫助。

但是在越南人民抗美救國戰爭取得勝利（1975年越戰結束）後，兩國關係開始惡化。1979年初，當越南人民軍進攻和推翻波布政權，以協助柬國人民擺脫種族屠殺時，中國政府卻極力宣傳歪曲越軍在柬埔寨的作為。

對於中國出兵越南北部邊界，陳友輝認為有4大基本目標，一是迫使越軍撤出柬埔寨，讓波布政權能保住剩餘根據地以恢復力量，為赤柬武裝力量繼續破壞剛設立的柬國政府創造有利條件。

第二是爭取包括美國在內的各大國，協助中國完成工業、農業、國防、科學技術等「四個現代化」計畫。第三是破壞越南國家經濟、國防設施，迫使越南的國家軍事和政治地位下降。

最後是向東南亞地區各國「大秀肌肉」，同時試探蘇聯和世界輿論的反應，為中國日後進行軍事冒險做準備。

文章指出，中方當時評估，憑藉其軍力在人員和武器裝備的優勢（步兵是越南的3.5倍、炮兵是5.7倍、坦克和裝甲車數量是9.8倍），中國軍隊將能迅速粉碎越南邊界防禦系統；而且當時越軍大部在柬埔寨境內，難以立即馳援北部邊界。

從該認定出發，中方提出迅速佔領部分重要高地，再根據實際情況，深入進攻越南內陸。但文章稱，實際上，中國軍隊早已遭到越南各方面的強烈反擊。

陳友輝指出，越南軍民的北部邊界保衛戰僅1個月，但其意義重大。越南軍民共消滅6.25萬中國軍，擊毀550輛軍車，迫使對方撤軍回國，完全挫敗中國執政者在印度支那半島（中南半島）強加大國利益的陰謀。

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