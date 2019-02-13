慶祝反中國擴張戰爭40年 越南媒體：軍民擊退「侵略者」

2019-02-13 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕1979年2月中國與越南爆發戰爭，將屆滿40週年，最近越南媒體紛以系列專題報導回顧，且報導中將中國定位為「侵略者」，並稱讚越國人民及軍隊反擊決心與絕佳的戰力。

中越戰爭背景是南北越統一後與蘇聯友好，疏遠中國，並於1978年12月幫助柬埔寨流亡越南的政權進攻柬國，推翻當時親中的紅色高棉政權，改立柬埔寨人民共和國。中國為了「懲罰」越南侵略柬埔寨的行動發動「懲越戰爭」，以「爭取我國邊境的和平穩定」為由，出兵60萬中共大軍與大量坦克、裝甲車等軍用車輛攻占越南北部20多個重要城市和縣鎮，這段歷史中國稱為「對越自衛反擊戰」，越南稱「反中國擴張主義戰爭」。

中國短暫占領一個月內，便宣布取得「對越自衛反擊戰」勝利，撤出越南。越方則在中方撤出之後，也宣布取得了「反中國擴張主義戰爭」的勝利。

據《新河內報》報導，2月17日就是中越戰爭40週年，媒體形容「為保衛北部邊界而奮鬥40年」。該戰役在越南抗法和抗美戰爭結束不久，加上越軍還要維護西南邊界主權及幫助柬埔寨反攻建國，著實面臨很大挑戰。不過媒體讚揚，在政府的領導與號召下，全軍全民團結一心戰鬥，共同維護國家神聖領土完整與主權，成功擊退中國入侵。《青年報》更將中國形容為「侵略者」，肯定越軍與民眾已堅強反擊，「許多人倒下，但是他們寫下了一頁我們不會也不可忘記的國家英雄歷史。」

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