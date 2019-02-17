父母謊稱讓10歲女兒去旅行 竟是騙去海外行割禮

2019-02-17 23:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國51歲非裔婦女卡特拉．帕特森（Khatra Paterson），10歲時母親有一天跟她說，要讓她去非洲旅行。當時她高高興興地前往非洲東北部國家吉布地共和國，沒想到抵達之後，卻被人帶去一間密室強行進行一連串割禮儀式，後來被抱著坐上飛機返回英國，位子上還沾染了滿滿血跡。死裡逃生的卡特拉後來投身女權運動，她呼籲這種不人道的陋習俗必須要終結！

英國鏡報報導，帕特森憶述，就在抵吉布地不久後，就有人把她帶往一個秘密房間，然後叫她脫掉內褲。突然，一群女人就把她壓在地上，不讓她掙扎，她拚命大喊，也無人阻止，最後，有人用一種割禮用的工具，割掉她私處某部位。

她說，那一割，痛到難以形容。隨後她雙腳被捆綁，整個人被抱往一個沙發上躺著，她當時感覺到血不時會流出來。待了一星期後，她被抱著進入飛機，返回英國。她坐的位子，都沾染了她的血。往後一週，傷口仍不時會流血，已嚴重發炎。家人便把她送去醫院，證實傷口已嚴重受細菌感染，於是在接受抗生素治療後，才被送回英格蘭林肯郡的家中休養。

在之後的日子裡，帕特森的尿道不時會感到疼痛，並多次影響到感情生活，所幸最後遇到疼愛她的丈夫，目前育有2個兒子。

雖然割禮是由媽媽一手安排，但她不怪對方，因為帕特森的媽媽從小就被灌輸，「如果沒有行割禮就不潔淨」的觀念，也因為割禮是他們根深柢固的文化，帕特森轉述母親的想法，「除非她這樣做，不然她（母親）以為我不會有未來，也無法結婚」。

帕特森目前正參與女權組織的工作，主要協助逃離割禮的女性進行正確的教育，對於殘忍的割禮儀式，她也強調，「這種習俗必須終結！」

「女性割禮」或「殘割女性生殖器」指「所有涉及非醫學原因，將女性外生殖器部分或全部切除，或對女性生殖器造成其他傷害的程序」。受割禮的女性，無法自然生產，必須先割開縫合的陰道，或剖腹生產；然而不少孕婦僅能留在部落生產，許多孕婦誕下新生兒後，就因產後併發症身亡。

據聯合國兒童基金會報告指出，全球約有30個國家，2億多名女性遭割禮，其中印尼、埃及和衣索比亞3國受割禮女性占總數一半，而索馬利亞約98%女性受割禮，比例為全球之冠。

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