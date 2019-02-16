能量飲料喝上癮 英國男大生喝到牙齒爛光

2019-02-16 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕常喝提神飲料的上班族與學生注意不要過量了！英國有位男大生為了提神時不時猛灌能量飲料，不小心喝上癮的他一天甚至猛灌6罐才能解癮，結果過度攝取下場是偏酸的飲料嚴重腐蝕牙齒，最終導致他牙齒全部爛光。

綜合外媒報導，現年21歲的英國男大生文尼·布拉（Vinnie Pyner）原先在大學為了成為遊戲設計師而進修，起初他為了專注在電腦與編寫程式時保持清醒，才會開始喝被稱為「魔爪」的Monster Energy能量飲料提振精神，不料之後卻出現依賴性，上癮之後他甚至每天都要喝下6罐才能止癮。

結果布拉在7個月期間每周都要灌下45罐魔爪，他吃東西時牙齒開始出現疼痛的問題，結果有天他在吃蘋果時，竟然將前排4顆門牙給啃斷了，嚇得他趕緊找牙醫就診；牙醫檢查後也非常驚訝，驚呼「這是她見過最嚴重的蛀牙與牙齒損傷的案例之一」，原來布拉不只前排的4顆門牙出問題，整個口腔的牙齒全部蛀爛，最後布拉只得花了2000英鎊（約新台幣7.8萬元）進行補牙，並為斷掉的門牙裝上假牙，這次的教訓不只讓布拉感到顏面盡失，最後黯然從休學進行治療。

過去我國消基會曾在2016年檢驗市面上的能量飲料，當時消基會檢驗長凌永健提醒「提神飲料的酸鹼值在2.6至4之間，整體偏酸，若是喝完沒有漱口，牙齒的琺瑯質恐遭侵蝕，長期飲用只怕會出現爛牙」；而且能量飲料的咖啡因也過高，如「魔爪」的咖啡因含量每罐達240毫克，是可口可樂的7倍，而歐盟建議的每日攝取量應低於300毫克，適度的咖啡因攝取有提神的功效，但過量卻會造成焦慮、心悸，並影響鈣質吸收，反而適得其反。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/