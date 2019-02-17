歐洲議會5月選舉 拜登等人警告小心「俄」勢力！

2019-02-17 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會將在5月底登場，北大西洋公約組織（NATO）前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）以及美國前副總統拜登（Joe Biden）今天一同呼籲，避免俄羅斯等外國勢力介入這場選舉和其他即將到來的投票。

綜合外媒報導，3億5000萬歐洲人5月將投票選出歐洲議會議員，曾任丹麥總理的拉斯穆森警告，「邪惡勢力也想在屆時減為27個的歐盟成員國中有置喙權」。

他說，「根據以往的經驗，外國勢力極有可能鎖定這些選舉，無論是透過侵入選舉系統、暗中支持候選人，或在傳統與線上媒體散播有害新聞」。

美國前副總統拜登也警告，這些企圖「來自俄羅斯的特別多，但其他行為者也有，他們想在我們各國的民主進程中破壞人民信心」。

在「跨大西洋選舉誠信委員會」（Transatlantic Commission on Election Integrity）的聯合記者會上，拜登指出，這些威脅包括網路攻擊、暗錢影響行動和假消息。

上述組織設立一項運動，要求政黨和候選人簽署一項承諾，「不要援助和夥同那些企圖破壞民主的人」。

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