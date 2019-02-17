抵抗中國威脅！德媒專訪謝志偉：台灣對世界民主很重要

2019-02-17 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕慕尼黑安全會議在15日進行，由於中國網路滲透威脅擴大，今年議會內容除了包括美俄關係及反恐議題外，預料美國將呼籲盟友共同抵制中國；德國媒體也在當日刊出我駐德國代表謝志偉專訪，提出台灣對世界民主的重要。

中央社報導，在慕尼黑安全會議登場之際，每日鏡報（Der Tagesspiegel）在15日網路出版的新聞中刊出謝志偉的專訪，以「台灣代表：『中國不在乎民主』」為標題，指出北京的威脅，以及台灣為何重要。

謝志偉在專訪中提到，從西藏自1959年後的待遇、以及香港自1997年回歸後的經驗，台灣有充足的理由對此感到擔憂；謝志偉也表示，台灣人在享有短暫的自由前，曾經歷了38年戒嚴，以及50年日本外來統治，民主自由是無數人犧牲奮鬥才換來的，絕對不能放棄，或將這些珍貴的東西作為代價，接受統一。

謝志偉表示，實際上台灣與中國存在一個決定性差異，就是獨裁與自由的區別；中國是以與台灣完全不同的價值體系在統治，不在乎人權和民主，除了向非洲等國家灌輸其價值理念，更提供部分歐盟會員國金融援助來裂解歐盟，對美國及歐洲構成傷害。

謝志偉最後強調，台灣的民主之所以重要，是因為台灣對中國人、香港人、西藏人、新疆回族人及亞洲國家都具高度象徵意義，如果台灣淪陷、被毫不重視民主自由的中國併吞，肯定會令所有未民主奮鬥的國家感到灰心喪志，也將是西方價值的重大挫敗。

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