挑起美中矛盾與衝突？藍智庫指罵蔡英文有「聯美制陸」戰略

2019-02-14 12:55

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今天上午召開「全民共識暨外交政策座談會」，兼任國民黨大陸事務部副主任的文化大學政治系講座教授陳一新指控，蔡英文總統從今年開始逐漸啟動「聯美制陸」的戰略，推動批中共、反中共與挑戰中國大陸及拉攏美國的政策，由陸委會主委陳明通及外交部長吳釗燮負責執行，目的就是要盡可能挑起美陸矛盾與衝突。

陳一新並進一步指出，陳明通負責主批中國大陸的對台政策，吳釗燮則是主批北京對台北的外交戰與對台灣國際空間的打壓與封殺。

此外，前外交部長歐鴻鍊則指出，過去馬英九政府提出「外交休兵」，在「九二共識」基礎上發展兩岸關係，雖然「外交休兵」是我方單方面的主張，事先並未與對岸溝通，北京方面對於我國這個倡議從未公開評論，卻是以行動表示認同並且落實，因此台灣才能鞏固與邦交國的邦交關係，與我國無邦交國的實質關係大幅提升，並獲國際參與機會，國民黨政府與民進黨政府因為採取不同的兩岸政策，造成我國外交與國際參與的不同處境，充分顯示兩岸關係與我國對外關係的密切關聯性，以及我國的外交問題源頭就在兩岸關係。

他認為，馬政府時期主動倡議「外交休兵」，釋出善意，創造兩岸和平環境，若是用負面思維，煽動仇中情緒，採取對抗措施，政治談判的條件永遠不可能出現，兩岸不和解，我國外交永無寧日，國際參與永無解方。

陳一新表示，蔡英文的「聯美制陸」戰略當然是幌子，真正的目的是造成兩岸矛盾與衝突，從而打悲情牌，爭取選票贏得明年總統選舉，由於蔡英文不可能接受「九二共識」，也不可能讓台灣經濟在短短不到一年的時間翻轉，因此除了進一步拉攏美國，持續擴大「聯美抗陸」的戰略，作為爭取民心、騙取選票的張本之外，恐怕也別無良策。

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