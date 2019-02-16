《德國之聲》幫腔中國酸蔡政府！學者向德國在台協會抗議

2019-02-16 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕德國之聲中文部報導，在西班牙詐欺案中，兩名涉案台灣籍嫌犯恐將被移送中國；不料德國之聲小編在臉書粉專上分享了這篇新聞後，更酸蔡政府表示「如果求救一次聽不見，可以大聲求救第二次，第二次聽不見，就會被送到中國」。對此，醫生作家蔡依橙痛批「很好，這很德國！納粹德國！」

德國之聲中文網在昨（15）日以「台嫌恐又送中國 西班牙不理蔡政府」為標題，報導了相關新聞，臉書粉專「DW 中文 - 德國之聲」的小編分享了這篇新聞後，更註解表示「如果求救一次聽不見，可以大聲求救第二次，第二次聽不見，就會被送到中國」，而此新聞也以蔡英文伸手作勢「聽不見」的姿勢作為新聞配圖，大酸蔡政府，也起發不滿的網友在下方留言。

對此，蔡依橙表示，「這位小編大概一點都不了解納粹德國猶太人的悲劇，不太適合在德國之聲作小編，應該到國台辦找工作！」蔡依橙解讀，「小編的意思是，台灣就像猶太人一樣，自己不大聲叫，自己的領導人不抵抗希特勒，被送進集中營，怪誰」，更重砲狂轟「很好，這很德國！納粹德國！」

隨後蔡依橙也到德國在台協會臉書抗議，蔡依橙表示，「德國之聲為德國官方媒體，請問在繁體中文的政策上，是以嘲諷台灣人民以自由意志選舉出來的領導人，作為宣傳策略嗎？對於中國近來的法西斯行徑，不免令人聯想到當年的納粹。而德國之聲臉書專頁編輯所發表的內容，明顯在嘲笑被法西斯政權剝奪人權的弱者。難道我們也該說，猶太人自己叫得不夠大聲，自己沒有有力的反抗，所以被送到集中營嗎？」

蔡依橙表示，戰後德國的轉型正義，以及數十年的反省進程令人尊敬。作為一個中華民國台灣公民，我認為這種「嘲諷被害人，而非譴責加害者」的言論，非常不適合代表德國官方、德國納稅人。以希望德國相關單位詳細調查，並對此做出反應。

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