奈及利亞總統大選前5小時 突然宣布延後一週

2019-02-16 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞原定今（16日）舉行總統與國會大選，孰料在投票前5個小時，全國選舉委員會（INEC）突然宣布選舉順延一週。

據《BBC》報導，INEC主席雅庫布（Mahmood Yakubu）表示，按計畫投票已不可行，將大選推延到2月23日是經過仔細審查後做出的決定，委員會屆時一定會進行自由、公正和可信的選舉。

在過去兩週內，有好幾個INEC辦公室遭到焚毀，數千個投票讀卡器和選民電子卡被破壞，全奈及利亞36個州有部分地方更傳出投票所設備短缺。當局雖然加強選舉安全，但昨天（15日）卻在西北部的卡杜納州發現66具遺體。

奈及利亞是非洲人口最多的國家和最大經濟體，目前正面臨著嚴峻的未來，無論誰當選都需要解決缺電、腐敗、社會安全和經濟低迷等問題。

此次奈及利亞總統大選共有73名候選人，但主要競爭者是76歲的現任總統總統布哈里（Muhammadu Buhari），以及72歲的前副總統阿布巴卡爾（Atiku Abubakar）。

布哈里表示，他已經為奈及利亞的繁榮奠定了堅實的基礎，但阿布巴卡爾直指政府根本沒有在運作，這兩人都是出身自奈國北部的穆斯林。

事實上，奈及利亞選舉順延並不是第一次發生，2011年和2015年的大選就推遲了好幾天。在2015年選舉時，奈國關閉了所有邊界，避免外國人潛入投票的可能，當時還有1名候選人在計票時死亡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/