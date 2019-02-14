情人節優惠商品男女不一樣！匯豐銀行惹員工不爽

2019-02-14 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港匯豐銀行為員工推出情人節優惠活動，但卻是為「他」提供折價的筆記型電腦、為「她」提供吸塵器和廚房電器，已讓活動被砲轟性別歧視。

《路透》報導，據消息人士透露，這項活動在員工內部聊天室發布，已引起香港和倫敦匯豐銀行員工的不滿。該人士與《路透》分享了相關照片，該活動廣告上寫著「匯豐員工報價」，向這個歐洲最大銀行的香港員工提供一系列折扣商品。

但在畫上粉紅色愛心的頁面上，「FOR HIM（給他）」部分有折價的筆電、GoPro相機和無線耳機；「FOR HER（給她）」部分則有5種不同的吸塵器、1個攪拌器和1個廚房水龍頭。

對此，匯豐銀行拒絕發表評論。

報導指出，銀行業等相關行業中的性別歧視問題和男女薪酬差異並不小，匯豐在英國擁有超過4萬名員工，2017年，在任何大型英國公司中，匯豐的男女薪酬差距最大。

匯豐表示，這巨大差距源自擔任高階職務的女性較少、初階職務的女性人數較多，並稱其正在採取措施縮小差距。

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