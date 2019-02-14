蘋果前法務主管「監守自盜」 被爆涉內線交易

美國科技巨頭蘋果被爆出前高階法務主管、負責確保員工不違反內線交易的Gene Daniel Levoff，自己卻進行內線交易。（資料照，路透）

2019-02-14 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技巨頭蘋果被爆出前高階法務主管、負責確保員工不違反內線交易的Gene Daniel Levoff，自己卻進行內線交易，已遭檢方起訴。

《彭博》報導，美國證券交易委員會和聯邦檢察官於週三表示，Gene Daniel Levoff自2011年起，多次進行內線交易，獲得利潤約22.7萬美元（約台幣700萬元），規避了37.7萬美元（約台幣1160萬元）的損失。

例如2015年7月，他得知iPhone銷售量第三季無法達到分析師預測，便在當月大賣持股，當蘋果公布業績時，股價暴跌4%，他則躲過34.5萬美元（約台幣1060萬元）的虧損。

報導指出，美國證券交易委員會資料顯示，蘋果於2018年9月解雇Gene Daniel Levoff，他在蘋果有10年資歷，是最高階主管之一。蘋果發言人Josh Rosenstock表示，去年夏天與監管當局聯繫後，在外部法律專家協助下，進行徹底的調查。

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