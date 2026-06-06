３個死刑 與陳進興並列史上第３

張介宗（著橘衣）一審判3個死刑，受害家屬聽完判決後，氣得追打他。（記者黃佳琳攝）

高雄市七十三歲老翁張介宗陸續殺害兄嫂等三名婦人，昨天一審被判三個死刑。若最後依此定讞，將與綁架殺害白曉燕的陳進興並列史上第三，僅次於被判十個死刑的強盜殺人犯吳新華、犯下捷運車廂隨機殺害四人的鄭捷；吳新華、鄭捷、陳進興皆遭槍決伏法。

吳新華於一九八一年至一九八六年間，流竄新竹縣市、台北市，犯下多起搶劫殺人案，包括湖口雙哨命案，總計背負十四條人命，落網後最終被判十個死刑定讞，創下司法史上最高紀錄，一九八八年執行槍決，還因他的心臟偏右，執刑法警連開四槍，吳都未斷氣，直到第五槍才伏法。

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鄭捷於二〇一四年五月廿一日下午預謀買刀，在台北捷運板南線車廂內，隨機殺害車上民眾，造成四死、廿二傷，新北地檢署依四件殺人罪、廿二件殺人未遂罪起訴，二〇一六年四月最高法院終審判決鄭捷四個死刑定讞，同年五月十日在台北看守所執行槍決。

陳進興於一九九七年犯下震驚社會的白曉燕擄人勒贖命案，逃亡期間又連續犯下勒贖台北縣議員蔡明堂、勒贖商人陳朝陽、槍殺整形外科醫師方保芳夫婦三屍命案，以及多起搶案，還性侵十八名女子，最終在台北市南非武官卓懋祺官邸與警方槍戰，經勸降後落網。

陳進興一審、二審皆被判五個死刑、兩個無期徒刑，一九九八年十二月最高法院判其中三件死刑定讞，另兩件因考量尚有細節待釐清，且懲治盜匪條例有存廢爭議而撤銷，一九九九年十月六日在土城看守所遭槍決。

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