捷運犯10案盜刷百萬 北市警逮港男

小檔案》NFC盜刷信用卡

手機NFC盜信用卡資料 傳境外狂刷

香港籍周姓男子去年迄今來台三次，鎖定人潮擁擠的捷運車廂，將搭車民眾皮包竊走，涉嫌利用手機NFC感應後，透過駭客軟體拷貝，傳送代碼至境外同夥盜刷信用卡，犯下至少十起盜刷百萬元，其中一名高姓女子日前搭乘捷運文湖線時錢包遭竊，八張信用卡在廿分鐘內遭連續盜刷九萬餘元，案經北市文山第一分局連日追查，前天將周嫌逮捕到案，正擴大清查其他被害人。

扒竊捷運乘客皮包 被害人逾10人

警方調查，周嫌去年十二月來台二次，涉嫌竊走搭車民眾皮包後，使用手機NFC感應信用卡，再利用駭客軟體複製信用卡代碼上傳給境外同夥，等同生成一張偽卡後，就可向配合的商店盜刷信用卡，而他這次三月八日入境後，也同樣以此手法盜刷，初估被害人超過十人。

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其中，高女上週三從台北捷運南京復興站搭車，準備前往萬芳醫院站，約二十分鐘的車程並未察覺有任何異樣，抵達萬芳醫院站準備出站返家時，赫然發現包包的錢包不翼而飛，錢包內則有一萬三千元現金、金融卡、身分證以及八張信用卡，而她才準備掛失時，手機接連跳出多則刷卡通知，銀行告知八張信用卡在極短時間於沙烏地阿拉伯遭到連續盜刷，隨後向文山一分局報案。

警方成立專案小組追查，調閱沿線監視器畫面並比對相關資料，發現五十六歲香港籍周姓男子涉有重嫌，還發現他犯案後在捷運站內廁所變裝，並沿途搭乘大眾運輸工具混入往來人群中，企圖增加辦案難度，但仍被掌握在台活動軌跡。

警方指出，掌握周嫌行蹤後，前天下午持拘票在桃園市一處旅館，將周嫌逮捕到案，查扣智慧型手機等證物，由於周嫌矢口否認犯案，且拒絕配合提供開鎖密碼，警方不排除是跨國竊盜集團成員，警詢後將周嫌依竊盜、偽造文書及詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後，諭令五萬元交保並限制出境出海，將擴大清查類似案件。

周嫌犯案前穿白衣黑褲，犯案後變裝全黑衣褲及白色 球鞋。 （記者陸運鋒翻攝）

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