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    首頁 > 社會

    泰式香草茶藏大麻 跨境毒郵闖關 逮6人

    2026/03/18 05:30 記者陸運鋒／新北報導
    陳姓、李姓男子等6人組成運毒集團，從泰國郵寄「泰式香草茶」夾藏二級毒品大麻花走私入境（未拆封為大麻、桌面為泰式香草茶）。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓、李姓男子等6人組成運毒集團，從泰國郵寄「泰式香草茶」夾藏二級毒品大麻花走私入境（未拆封為大麻、桌面為泰式香草茶）。（記者陸運鋒翻攝）

    男子陳孟哲、李健豪為首的運毒集團，將二級毒品大麻偽裝成泰國「泰式香草茶」郵寄走私入境，保三總隊歷經三個月追查，於雙北及台南發動五波查緝行動，逮捕主嫌陳、李及王等四名共犯共六人到案，搜出大批大麻、大麻煙彈及愷他命等證物，詢後移送偵辦，這也是首起以泰式香草茶夾藏毒品走私入境案例。

    保三總隊去年十一月接獲財政部關務署台北關通報，自泰國郵寄來台二件國際快捷郵包，以「泰式香草茶」夾藏四包大麻（五三四點九公克），隨即報請台北地檢署指揮偵辦，會同雙北、台南警方共組專案小組追查。

    警方調查，卅五歲主嫌陳孟哲以每件包裹一萬八千元代價，找上王男等四人，提供姓名、聯絡電話及住家地址充當人頭，應對郵務人員來電及代收包裹，事後再將大麻轉交給陳嫌分配；另一名卅四歲主嫌李健豪負責聯繫泰國運毒集團成員，以每公克六百元購買大麻，包裹寄出後轉知陳嫌，指揮王等四人收取包裹。

    警方指出，專案小組去年十一月追查至今年一月，陸續發動五波搜索，逮捕主嫌陳、李及共犯王等四人共六人到案，查扣大麻六四二公克、大麻煙彈八十顆、愷他命五八四公克、研磨器、捲菸器、捲菸紙、吸食器等證物。

    警方表示，陳嫌還將大麻放於家中雪茄溫控密碼櫃，維持大麻品質防止受潮，警詢時，陳、李否認有販毒一事，稱大麻是自行吸食，對於來源及去向避重就輕，檢方複訊後聲押陳、李獲准，其餘四人分別以無保至五十萬元交保。

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