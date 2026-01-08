為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    竹聯、四海聯手 勾結柬埔寨詐團 詐2億多47人受害 逮34人

    2026/01/08 05:30 記者許國楨／台中報導
    四海幫、竹聯幫成員聯手操盤，勾結設於柬埔寨機房詐騙，初步清查共47人受害，財損金額逾2億元，警方查扣相關證物。（警方提供）

    刑事局中部打擊犯罪中心昨宣布破獲一起橫跨多縣市、結合境外詐騙機房與本土黑幫重大詐騙案件，查出四海幫、竹聯幫成員聯手操盤，專門鎖定被害人房產下手，初步清查共四十七人受害，財損金額逾兩億元，其中一名台北市七十歲婦人，前後被騙三三六五萬元，成為本案最大苦主。

    操控車行貸款 鎖定房產下手

    該案源於日前由嘉義檢方指揮，偵辦民眾遭誘騙辦理房產抵押貸款詐欺案，經查，四海幫海青堂吳姓副堂主（三十歲）夥同竹聯幫雷堂楊姓幹部（三十二歲），勾結設於柬埔寨詐騙機房，並於幕後操控新北市一家車行從事融資貸款。

    境外機房先以假檢警或假投資手法詐騙被害人，待被害人資金用罄再誘騙向該車行申貸，該車行表面經營二手車買賣，暗中從事融資及不動產抵押貸款，並創設「貸款通」、「快速貸」等LINE帳號，誆稱「沒有辦不下來的貸款」等口號招攬民眾。

    北市70歲婦 3千多萬被榨乾

    車行再仲介被害人向特定配合民間金主及地政士辦理不動產抵押貸款，從中收取十至十五％高額服務費、代書費等不法利益，甚至陪同被害人前往地政事務所，假冒債權人完成對保，以應付關懷提問及警方盤查，事後被害人再將貸款金額交付詐團車手。

    警方共發動三波行動，查獲吳姓主嫌、楊姓犯嫌及車行共犯等三十四人到案，法院裁准扣押金融帳戶六九六萬元、約五千萬元四間不動產及七筆土地，全案詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

