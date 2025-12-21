北捷連續攻擊》學者：台灣相對安全 民眾仍應警覺

陽明交大法律學者林志潔請國人再多看幾次國防部發送的小橘書。 （記者洪美秀攝）

台北捷運前天發生隨機恐怖攻擊事件，國立中正大學犯罪防治系教授兼教育學院院長鄭瑞隆表示，相較台灣治安比其他國家好，呼籲民眾不必杯弓蛇影過於驚慌，不過為強化台灣公共空間安全，建議政府與社會大眾可討論在車站等人潮聚集處設置「安檢點」，雖會犧牲民眾或乘客的便利性，但能提升安全措施。

前天事發時為下班、放學人車潮擁擠時段，不少民眾目睹凶嫌張文丟煙霧彈及砍人，但較多數周邊民眾以為是拍片或演習，沒想到歹徒及恐怖事件就在身邊；陽明交大法律學者林志潔認為，此事件提醒國人，要有正確的安全指引，才能提高警覺，降低風險與危機處理。

鄭瑞隆：可討論設安檢點

鄭瑞隆說，前天犯下北捷隨機攻擊案的張文，與十一年前犯下北捷隨機殺人案的鄭捷有相似之處，政府與社會應思考如何避免再有第二、第三個鄭捷或張文，以及防範模仿犯的發生。

鄭瑞隆說，張文先在它處縱火來分散警方注意力，可見受過相當訓練，建議政府應系統性整體檢討發生緊急事件時，消防與警察之間即時通報聯繫，及車站即時監控與防範。他說，安全不是免費的，應投入更多經費與人力維護。

林志潔：小橘書有參考指引

林志潔也籲，國人拿出國防部發送到家戶的台灣全民安全指引的小橘書「當危機來臨時」多看幾次，包括如何自救與互救，甚至在不同危險狀況時要如何自我保護，強調生活中存在許多不確定性的風險，這本安全指引可降低風險與做為危機處理的重要提醒。

林提到，台灣一直是治安很好的國家，但不能放鬆警惕，提醒大家如果遇到這種突發式攻擊行為，若對方手持武器或我方寡不敵眾，要立刻避難。

