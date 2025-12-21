北捷連續攻擊》13天內模仿高風險期 卓揆：全力查讓他變公懲對象

台北捷運昨晚發生連續攻擊事件，行政院長卓榮泰今天趕赴醫院慰問傷者及家屬，也從北捷雙連站步行至中山站視察。（取自卓榮泰臉書）

研究犯罪心理學的一名資深警官指出，社會上發生高度關注的重大犯罪事件後十三天內，會是模仿犯（copy cat）出現的高風險期，民眾和治安單位應加強警覺、即時遏阻。

台北捷運發生隨機攻擊事件後，果然有人趁機在網路貼出恐嚇文，點名高雄車站、台中新光三越是下一個目標。行政院長卓榮泰強調，有人在社群平台上發布不實或引起大家不安的訊息，政府絕對會制止並全力追查，找出IP位址與行為人，揪出危害社會動亂份子，「一定要讓他變成社會公懲對象」。

請繼續往下閱讀...

對於有人留言「張文是我兄弟」點名高雄、台中，高雄市長陳其邁說，已掌握IP，有一些是境外帳戶，有五個帳號正全力追查，警方一定會把相關的、可能危害治安的份子強力追查，逮捕到案。台中市警六分局也追查留言位址，確認為來自柬埔寨境外IP；警方表示已啟動應變機制，與館方加強館內外安全管理及派遣警力加強周邊巡守與警戒。

資深警官說，潛在犯罪者可能在此期間受到「示範效應」影響，將事件作為行為腳本，從而催生「漣漪現象」。

不過警方認為，民眾在事件後的高風險期應提高警覺，但不用過度恐慌，可透過學習「跑、躲、說」自救原則及基本急救技能來增強應變能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法