東北季風增強！ 北部今轉濕涼

（資料照）

中央氣象署指出，今日（21日）東北季風增強，新竹以北及東半部地區雲量增多，有零星或局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天易下雨，並有局部較大雨勢發生，外出建議攜帶雨具備用，至於苗栗以南地區則是多雲到晴的天氣。

氣溫方面，北部及宜蘭高溫下降，氣溫19至21度，整天體感較為濕涼，其他地區高溫變化不大，氣溫24至27度，感受溫暖舒適。至於各地早晚低溫為16至19度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，馬祖及金門短時間可能達紅色警示等級。

氣象署也提醒，今晨台灣西半部地區有局部霧或低雲影響能見度，雲林至屏東已可能出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低，駕駛朋友請注意路況安全。

週一（22日）北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；水氣稍減少，迎風面降雨區域縮小。低溫預測方面，台灣各地及澎湖15至19度、金門13度、馬祖12度；高溫北部、宜蘭及澎湖、金門20至23度、中南部及花東23至27度、馬祖16至17度。

週二（23日） 東北季風稍減弱，北台灣氣溫稍回升，新竹以南日夜溫差大。週三（24日）東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，週四（25日）中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 20 16 ~ 23 20 ~ 28 16 ~ 23

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法