翁曉玲等藍委急赴廈門惹議 張育萌：一下班就迫不及待揪團去中國？

國民黨立委翁曉玲20日上午搭機前往中國廈門，行程主要為參加台商協會相關活動，同黨立委葉元之亦搭乘同一班機。由於台商界盛傳中國試圖接觸在野政治人物，擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法，藍委行程也格外引人關注。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，國民黨立委都是一下班就迫不及待「揪團」跑去中國，難道這是正常的週末休閒活動嗎？

張育萌指出，翁曉玲在機場被媒體堵到時，被追問「有機會見到中國官員？」、「有其他立委同行？」等問題，都用一句「我不曉得」帶過，而後續馬上被抓包葉元之也是搭同班飛機。張質疑，國會議員出國，又不是什麼違法的事，到底在鬼鬼祟祟什麼？

張育萌提及，藍委林思銘20日受訪時透露，他接受邀請抵達廈門，是「非常正當的活動」，廈門台商協會的會長是新竹鄉親。張認為，依照林思銘所言順藤摸瓜，藍委名義上是去參加廈門台商協會33週年的活動，但廈門台商協會可不是一般的台商組織。

張育萌列舉，2020年總統大選前，廈門台商協會就利用組織，企圖影響選舉結果。，當時的會長吳家瑩趕在中共二十大開幕日表態「中國終將完成國家統一」，還對廣大台商台企喊話，要站在「民族大義一邊」，堅定與台獨分裂勢力劃清界線。而今年廈門台商協會的副會長葉永松參加海基會舉辦的台商春酒聯誼活動，並在賴清德總統致詞時，鬧場喊話「當家不鬧事」、「台商都不希望大罷免」。

張育萌強調，葉永松不只在台商組織擔任副會長，同時也是廈門一帶一路委員會的主委，而現任會長韓螢煥也說過：「中國大陸釋出的善意都說是統戰，那怎麼行呢？」

張育萌強調，林思銘說韓會長是新竹鄉親，他特地跑去廈門獻上祝福，是非常正當的活動，張質疑：「請問韓會長是新竹鄉親，林思銘也是新竹立委，你們不能約在新竹見面嗎？還是新竹就不能祝賀？」並批評國民黨：「國民黨立委都是一下班，就迫不及待『揪團』跑去中國，難道這是正常的週末休閒活動？」

