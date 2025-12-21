為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    以北捷隨機襲擊事件為戒 總統：快打部隊往反恐設置、訓練

    2025/12/21 05:30 記者邱俊福、鍾麗華、王定傳／綜合報導
    總統賴清徳（中）昨前往警政署聽取「一二一九北捷隨機襲擊事件」專案報告表示，需讓警方快速打擊部隊發揮功能，並往反恐方向設置、訓練。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德昨在行政院長卓榮泰等人陪同下，前往警政署聽取「一二一九北捷隨機襲擊事件」專案報告；賴清德表示，需讓警方快速打擊部隊發揮功能，並往反恐方向設置、訓練，建立制度化，讓其一接獲訊息即儘速抵達，制止攻擊，保護台灣社會安定與民眾。

    建立制度 儘速制止攻擊

    賴清德說，從簡報可了解警力在第一時間都有做出應有的作為，也肯定台北市長蔣萬安籌組緊急安全小組，希望在這重大時刻中央跟地方攜手合作，不分黨派，共同應對，把衝擊降到最低，也希望檢討建立一套制度，不管是避免，或者當事件發生時，都可快速因應，保護民眾的安全。

    深入案件調查 公布真相

    賴清德指示，醫療照顧方面，各大醫院除及時提供醫療服務，後續長時間的健康照顧跟心理輔導，要有計劃的推動；強化專案小組功能方面，需全面、深入、擴大對這個案件調查，兇手背景、犯案動機、有無幫兇或受人指使、金錢來源等，不輕易放過，務必把真相公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解。

    此外，應以此案為戒，除機場、車站及捷運，人流多的地方或重要活動都要加強警力，並精進擴大且建立制度，強化各縣市警察局快速打擊部隊功能，往反恐的警力佈置、訓練，一接獲電話、訊息，快速打擊部隊儘速抵達，且有能力制止攻擊行為。

    總統也對不幸失去寶貴生命的民眾、英勇抵抗歹徒避免傷害繼續擴大的民眾，或受傷民眾給予撫卹補償、獎勵，後續方面政府都要好好協助。

    卓揆：查明案情 做檢討

    行政院長卓榮泰表示，這個事件給社會很大的震撼，政府責任重大，張嫌墜樓身亡，他已指示警政署務必將犯罪動機、身分背景、預謀犯案過程等，在最短時間查明清楚，向受害者家屬及國人說明。他並說，政府會在了解動機、原因後，檢討加強相關措施。

    台北地檢署已指派專責檢察官全力偵辦，釐清犯罪動機及查明有無共犯或組織。

    北捷台北車站等處發生丟擲煙霧彈及隨機揮刀砍人連串攻擊事件，釀4死11傷，警方昨在台北車站等處持槍加強警戒。（記者塗建榮攝）

