路跑》台北馬拉松28000跑者今晨開跑 警方加強戒備

台北馬拉松今晨在台北市政府前廣場起跑，總計2萬8000名跑者參加。（記者方賓照攝）

榮獲世界田徑總會金標籤認證的台北馬拉松今天（21日）上午計有2萬8000名跑者齊聚台北市政府前廣場於6時30分起跑，終點站為台北田徑場，今年吸引57國4845名跑者參戰，刷新歷年國際跑者參賽紀錄。警方交通管制措施，包含市民廣場、仁愛路、忠孝西路等路段，管制時間從清晨6時至下午1時。由於台北剛剛發生張文連續攻擊事件，面對這場大型群眾聚集的活動，也加派警力戒備。

市府表示，圓山段賽道導入全、半馬分流措施，配合相關動線調整，新生高架橋北安路匝道（北上）將於上午7時至9時30分實施交通管制。提醒前往大直、內湖方向車輛，請提前改道大直橋或自強隧道。

交通管制期間，原經由新生高架橋前往大直或內湖車輛，建議提早至民生東路或長安東路下匝道，透過復興北路及大直橋前往；或新生高架橋北上到底通河街下匝道，透過至善路及自強隧道前往；至於從中山北路四段南下前往車輛，可透過圓山飯店引道接北安路調撥車道前往大直或內湖；欲前往圓山飯店車輛，仍可透過中山北路四段南下接圓山飯店引道抵達。

市府指出，此次優化調整動線，源自於大會觀察近年圓山段賽道半馬領先選手常在該處追上全馬後段選手，造成跑者爭道情形，產生安全疑慮。因此本屆賽事首次於中山橋尾段導入明確的全、半馬分流，半馬組維持行經北安路機慢車道，全馬組則改跑快車道內側兩線道（中山北路4段之中山橋至北安路段），快車道外側兩線道供一般車輛通行，讓動線更清晰。

為鼓勵國內菁英選手突破自我，今年大會特別加碼國內組總獎金50萬元，馬拉松男女組前十名皆可獲獎，除男女冠軍各可獲得10萬元外，第2 名至第10名亦可獲得5萬元至5千元不等的激勵獎金，期盼激勵更多國內好手 全力衝刺、挑戰極限。

台北馬拉松今晨開跑，北市警嚴加戒備，維護活動順利進行。（記者方賓照攝）

台北馬拉松北安匝道封閉管制圖。（台北市體育局提供）

