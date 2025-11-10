為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「放大一萬元」廣告多有詐 普發現金成詐騙新噱頭

    2025/11/10 05:30 記者姚岳宏／台北報導
    刑事局公佈普發1萬元現金詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局公佈普發1萬元現金詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

    普發現金一萬元即將發放，詐團也開始蠢動，刑事警察局近來蒐報數十則以普發現金為噱頭，實則為假投資詐騙的網路廣告，這些廣告多以「一萬元放大方式」、「用手機變現」、「全民都能領」等聳動文字，誘騙民眾點擊，警方提醒，遇有可疑訊息應撥打一六五反詐騙專線查證，並提醒親友提高警覺，避免財產損失。

    網路廣告文字聳動 誘騙民眾點擊

    刑事局為防制網路詐騙內容擴散，積極監測及通報下架涉詐廣告及貼文，今年一月至九月底止，共通報網路廣告平台業者下架逾七萬則詐騙廣告，其中第三季通報下架最多者仍為Meta，下架詐騙廣告達五七六一則，詐騙理由以假求職、假活動體驗占六十三．四九％居首，其次是假投資占廿七．六二％，且已出現利用「普發一萬元」為噱頭的詐騙廣告。

    刑事局也觀察到，今年第三季起，Threads平台的詐騙貼文數量開始顯著增加，除假投資、假交友、假求職等內容，有大量貼文會用店家歇業、二手出清、整理空間、情侶分手等理由，販售或免費贈送物品，吸引民眾瀏覽，隨後提供「假賣貨便」連結，後續營造需進行身分驗證之假象，引導民眾操作網路銀行轉帳。

    警籲遇可疑訊息 撥打一六五查證

    刑事局呼籲，勿輕信來路不明的網路廣告與貼文，尤其是要求加入通訊軟體、提供個資、交付金融帳戶或轉帳操作的內容，均極可能是詐騙陷阱；也盼平台業者應積極配合法規，主動落實防詐義務，從源頭防堵詐騙，避免民眾受害。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播