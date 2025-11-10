「放大一萬元」廣告多有詐 普發現金成詐騙新噱頭

刑事局公佈普發1萬元現金詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

普發現金一萬元即將發放，詐團也開始蠢動，刑事警察局近來蒐報數十則以普發現金為噱頭，實則為假投資詐騙的網路廣告，這些廣告多以「一萬元放大方式」、「用手機變現」、「全民都能領」等聳動文字，誘騙民眾點擊，警方提醒，遇有可疑訊息應撥打一六五反詐騙專線查證，並提醒親友提高警覺，避免財產損失。

網路廣告文字聳動 誘騙民眾點擊

刑事局為防制網路詐騙內容擴散，積極監測及通報下架涉詐廣告及貼文，今年一月至九月底止，共通報網路廣告平台業者下架逾七萬則詐騙廣告，其中第三季通報下架最多者仍為Meta，下架詐騙廣告達五七六一則，詐騙理由以假求職、假活動體驗占六十三．四九％居首，其次是假投資占廿七．六二％，且已出現利用「普發一萬元」為噱頭的詐騙廣告。

刑事局也觀察到，今年第三季起，Threads平台的詐騙貼文數量開始顯著增加，除假投資、假交友、假求職等內容，有大量貼文會用店家歇業、二手出清、整理空間、情侶分手等理由，販售或免費贈送物品，吸引民眾瀏覽，隨後提供「假賣貨便」連結，後續營造需進行身分驗證之假象，引導民眾操作網路銀行轉帳。

警籲遇可疑訊息 撥打一六五查證

刑事局呼籲，勿輕信來路不明的網路廣告與貼文，尤其是要求加入通訊軟體、提供個資、交付金融帳戶或轉帳操作的內容，均極可能是詐騙陷阱；也盼平台業者應積極配合法規，主動落實防詐義務，從源頭防堵詐騙，避免民眾受害。

