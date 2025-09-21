玩命衝逃鑽法律漏洞／白牌搶客可罰2500萬 跑給警察追卻無罰則

航警昨在桃園機場外攔查違規攬客時，特斯拉駕駛拒檢，警連開8槍制止，蔡姓駕駛當場被捕。（記者劉信德攝）

2025/09/21 05:30

〔記者邱俊福、劉信德／綜合報導〕桃園國際機場又發生白牌車違規攬客遭攔查，卻拒檢企圖逃逸事件。面對長期以來的白牌車搶客亂象，航空警察局強調，除強化航廈巡守，建立高風險車號資料庫，加強攔查，也持續對於刻意脫產、不繳罰金的「機場黃牛」，與行政執行署桃園分署合作，就積欠罰鍰金額前十名大戶加以列管，並促請各移送機關以專案方式移送桃園分署執行，請行政執行官到場查扣手機、名下車輛等動產，以遏止規避繳款，強化公權力執法強度。

只能依道交條例輕罰

警方建議研修公路法

航警局並說，現行「公路法」針對白牌車的罰款數額雖高，最高可達台幣二五○○萬元，但對逃避稽查取締未有處罰規定，白牌車駕駛逃逸被抓僅會被依違罰款相當輕的「道路交通管理處罰條例」處以九百元以上、一千八百元以下罰鍰，以致一再發生鋌而走險、甘冒風險衝逃事件。警方建議相關部門修法，對白牌車拒絕接受公路法稽查而逃逸者，可比照道路交通管理處罰條例第六十條增列對應的處罰條款。

航警局表示，今年六月也發生白牌駕駛違規攬客拒檢逃逸，導致車上西班牙籍旅客驚慌跳車一事，事發後，警方便與行政執行署桃園分署共同商討防制對策，擬出三大共識，包括對積欠罰鍰金額前十名的「機場黃牛」大戶加以列管，並促請各個移送機關以專案方式移送桃園分署執行；桃園分署除優先加強執行「機場黃牛」大戶案件，同時不排除採取拘提、管收等強制手段，並適時發布新聞稿，以達嚇阻效果。

十大欠罰金機場 黃牛

警方列管、即時通報

此外，桃園分署配合航警局勤務時間，如發現「機場黃牛」在航廈出沒，桃園分署即時依法查扣財產。

航警局指出，一方面持續與桃園分署合作加強執行「機場黃牛」大戶，也將強化航廈巡守，運用監視器影像蒐證，鎖定重複違規對象，通報相關單位追查處置，以及結合公路總局、機場公司建立違規白牌車黑名單，加強過濾、攔查與阻絕。

航警局也請機場公司設置宣導標語與提醒標示，以強化旅客安全意識、提醒旅客選擇合法計程車搭車，以保障自身權益，以及跟民航局、交通部公路總局及航站營運單位建立常態聯繫機制，提升執法協力效率。

特斯拉駕駛拒檢，車門還沒關就想逃，女乘客被甩出車外。（中央社）

