2車追逐衝撞害6傷 5人重求刑7年／截肢騎士嘆 對方不曾過問、關心

去年9月虎尾鎮一起2車追逐案件導致6人受傷，雲林地檢署偵查終結依法起訴。 （資料照）

2025/06/13 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕去年九月在雲林縣虎尾鎮發生的兩車追逐攻擊衝撞，波及六名無辜行經者受傷案，因捲入追車的五名被告嚴重危害公眾安全，雲林地檢署建請法院將五人量處至少七年有期徒刑。事發時遭撞受傷、左膝以下截肢的陳姓公務員，昨天受訪慨嘆表示，一場車禍將他的生活澈底打亂，休養期間對方不曾過問、表達關心，等到刑事官司確定後，他們四肢好好去服刑，服完就沒事了，而他卻失去一條腿，對他太不公平，將來只能循司法途徑解決。

陳男是雲林縣政府的公務人員，雖然已經回到職場上班，但回想當時，仍心有餘悸、備感無奈。他說，當天下午騎機車準備去接小孩回家，在路口等紅燈時，沒想到兩輛車就這樣直接衝撞上來，他根本來不及閃開，事後回想心裡不是滋味，幸好當時還沒載到小孩，否則後果不堪設想。

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陳男表示，現已裝上義肢，復健近半年才逐漸適應，但原本生活步調已打亂，至今仍處於低潮。昨天聽聞五名被告被求刑七年，他說，這隻腳應該不只值七年來賠償，他們四肢健全去服刑後沒事，對他而言很不公平。

陳男的單位主管表示，陳男平時工作態度認真，對於繁雜事務能井然有序處理，很有效率，遇到此情形將會全力幫忙，並請縣府行政處法制科給予相關法律協助。

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