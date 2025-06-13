慶祝警察節 總統強調掃黑打詐不退讓

總統賴清德昨出席警政署「警察節慶祝大會」，表揚優秀員警及眷屬。（記者羅沛德攝）

2025/06/13 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕總統賴清德昨天出席警政署舉辦的警察節慶祝大會，頒獎表揚今年度廿八位模範警察，他在致詞時強調，幫派組織是許多犯罪的根源，也有不法組織與境外勢力勾結，構成對國家與社會安全的嚴重威脅，而詐欺犯罪危害社會甚深，皆須集結力量、資源，嚴懲嚴辦。

警政署昨天上午舉辦警察節慶祝大會，總統賴清德在國安會秘書長吳釗燮、內政部次長馬士元陪同下，到場先聽取相關的緝毒、肅槍與打擊詐欺犯罪相關作為與績效報告，並慰勉有功人員，隨後參加今年度廿八位模範警察與十位榮獲警察獎章的資深績優人員表揚活動。

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賴清德致詞時，除代表全體國人，向所有辛苦的警察同仁，致上最深謝意，也提出兩個治安重點方向，首先是「掃黑、打詐的決心，絕對不會退讓半步，更要增強投入」，表達幫派組織絕對是許多犯罪的根源，也有不法組織與境外勢力勾結，構成對國家與社會安全的嚴重威脅；詐欺犯罪則已成為世界各國最大的治安挑戰，對台灣社會的危害更是罄竹難書，因此要集結跨部會的力量，投入更多資源，嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

其次，他提醒「注意執勤安全，並持續提升警政服務與效能」，表示警察同仁為治安付出的同時，要注意身體健康，平時精進訓練，在執勤時注意自身安全，以順利完成任務；另面對新一代AI科技浪潮，未來警政體系，要全面推動數位轉型，在保密、安全前提下整合AI技術應用，例如擴大無人機的運用、推動科技執法與人本安全並重的治安與交通治理模式，以透過精準執法、科技應用與公私協作，來打造安全、安心的治安環境。

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