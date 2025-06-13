嚴重危害公共安全 討債追車競逐釀6傷 起訴5人

去年9月虎尾鎮一起2車追逐案件導致6人受傷，雲林檢警追查發現，林姓男子等5人因協調債務不成而釀禍，檢方偵查終結依法起訴。 （資料照）

2025/06/13 05:30

害一名縣府公務員慘遭截肢

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣去年九月發生兩車高速追逐，導致六位民眾受傷的危害公眾安全事件，還有一名縣府公務員慘遭截肢。檢警追查發現是林姓男子等五人因債務糾紛追車，過程中互相攻擊衝撞，車輛失控下釀禍，雲林地檢署昨天將五人依妨害公眾往來安全致重傷、過失致重傷害等罪起訴。

雲檢求處七年以上有期徒刑

雲檢表示，林男等五人僅因私人債務，就在人車頻繁道路追逐及碰撞，導致無辜民眾受傷，甚至造成重傷害，行徑惡劣，嚴重危害公共安全，依此具體求處七年以上有期徒刑。

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檢警追查，二十五歲林男與二十四歲張男，受友人「阿姐」委託，向三十歲廖男逼追十萬元債務，二十一歲曾男開車載兩人到虎尾鎮林森路二段一家檳榔攤，找廖男談判債務破裂，廖坐上三十一歲陳姓友人的車輛離去，林男三人也上車猛追。

兩輛車從檳榔攤高速競逐追至一家藥局將近一公里，追逐期間張男還囂張地打開車窗，持棒球棍猛力揮擊陳男的車，將該車的右後照鏡打壞；在車內的廖男也抓狂，不甘示弱地唆使陳男加速去撞擊對方車輛，一陣衝撞下兩車均失控，當場波及行經的路人和騎士等六名無辜者，傷者分別受到肢體擦挫傷，在雲林縣政府服務的四十五歲陳姓男騎士受傷最重，左膝以下截肢。

此外，肇事車輛還險些撞進一家藥妝店，造成店家的廣告燈箱毀損，警方獲報趕抵逮人，查扣兩支球棒。

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