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    首頁　>　社會

    海巡員、警察 涉集體詐數億獎金

    彰化地檢署偵辦警方查緝私菸洩密案，意外扯出海巡員與警察涉集體詐領查緝獎金等案外案，雪球越滾越大。（資料照）

    彰化地檢署偵辦警方查緝私菸洩密案，意外扯出海巡員與警察涉集體詐領查緝獎金等案外案，雪球越滾越大。（資料照）

    2025/06/11 05:30

    長期勾結私菸集團 洩偵查訊息

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署今年三月偵辦警方查緝私菸洩密案，發現一樁規模龐大的官警勾結案。檢方表示，海巡署偵查員與地方員警疑似長期與私菸集團互通聲息，不僅涉嫌洩漏偵查資訊、圖利業者，還疑透過街友與低收入戶冒名受罰，藉此造假績效、詐領查緝獎金，金額上看數億元。

    彰化地檢署日前發佈新聞稿指出，偵訊過程中共約談廿名被告，初步認定海巡署林姓與劉姓偵查員涉犯貪污、洩密等重罪，其中林男羈押禁見，劉男則以十萬元交保；另有海巡王姓偵查員、黃姓地方警員及私菸集團成員黃男、唐男等人，分別以三萬至卅萬元不等金額交保。

    彰檢︰一定會有人被起訴

    據了解，原本僅是一起私菸流向調查，但辦案人員發現，海巡人員曾請求台中、彰化警方協助調閱特定公務車行車軌跡，引起檢方懷疑，認為有人藉由掌握情報，通報私菸集團來避風頭，涉嫌洩密並與業者串通。

    歷經近四個月追查，檢方發現有公務人員與私菸集團「配合無間」，除了利用社會邊緣人冒名受罰外，甚至讓應報廢的製菸機具重回流通體系，再度製造走私菸品牟利。部分涉案公務員還濫用《菸酒管理法》的裁罰漏洞，使得裁罰難以執行、形成呆帳，讓原應打擊私菸的法制工具，反成圖利不法的手段。

    彰化地檢署昨天強調，目前偵查內容不公開，對有媒體披露偵辦內容不予置評，但也不否認。全案仍由承辦檢察官整理中，將在近期內將偵結，而且「一定會有人被起訴」！

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