高爾夫球擊碎球友眼窩 「依常規擊球」告不成

高爾夫球被擊出瞬間，球速可達每小時150至300公里，若不慎被擊中很可能造成骨折或腦震盪。（讀者提供）

2025/05/30 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕一名陳姓女子去年二月到高爾夫球場揮桿，擊球時不慎擊中羅姓女球友，羅女右眼窩遭擊碎，眼眶及顏面骨折，事後和解不成，羅女控告陳女過失傷害罪。桃園地檢署檢察官調查認為，高爾夫運動原本就有風險，若將風險轉由擊球者承擔，勢必影響高爾夫球運動，且無法認定陳女擊球時有違反常規及注意事項，以罪證不足將陳女不起訴處分。

要擊往左前方 球往右飛

據了解，羅、陳二人於去年二月一日下午，相約在桃園市大溪區的大溪高爾夫球俱樂部練球，陳女在沙坑內，欲將球擊往左前方的旗竿時，桿頭偏移導致球往右前方飛去，竟不偏不倚地擊中羅女右眼，羅女當下痛得無法再揮桿，送醫救治後，醫生診斷其右眼眶底及右顏面股閉鎖性骨折，眼睛和眼眶也受有損傷。

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檢：高爾夫運動原就有風險

羅女認為眼睛傷勢嚴重，需花費重金重建，向陳女求償數十萬元醫療費用，二人談不攏，羅女上警局提告，指控陳女揮桿應注意前後左右，卻疏於查看，導致其受有嚴重傷勢。陳女否認犯行，辯稱她無法控制高爾夫球飛出的方向，且依球場規定，要等最後一人揮桿後才能往前走，羅女未等她擊球結束，便向前和他人聊天，才會被球擊中。

檢察官調查認為，高爾夫設計球道時，透過地形起伏、沙坑等變數增加難度，可預見擊球者的擊球力道、方向、擊球面、風向等不同因素，會導致球飛行至不同距離、位置，可能將球擊至其他球道、或有其他擊球者被打中的可能，縱使擊球者善盡注意義務，仍無法避免意外發生；檢方認為，高爾夫運動、比賽固有風險，但若將風險轉由特定擊球者負擔，勢必影響高爾夫運動正常進行，減弱參與意願。

查無涉過失傷害 不起訴

檢方指出，陳女在球場揮桿擊球所產生的風險，屬社會可容許範圍，且無法認定被告擊球時有違反常規及注意事項，難以認定有過失存在，因查無積極證據證明其涉過失傷害犯行，給予不起訴處分。

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