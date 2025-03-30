承信會槍手應訊嬉皮笑臉 拒見家人

涉嫌到桃園市平鎮區的天道盟同心會據點開約20槍的竹聯幫承信會槍手19歲男子吳源洧，被收押禁見。（記者黃政嘉攝）

2025/03/30 05:30

〔記者黃政嘉、張勳騰／綜合報導〕涉嫌到桃園市平鎮區天道盟同心會據點掃射約廿槍的竹聯幫信堂承信會槍手吳源洧（見圖，記者黃政嘉攝），前天投案後拒絕夜訊，桃園警方昨天近午開始詢問兩小時，吳僅承認開槍，對於犯罪動機、槍枝來源都避重就輕，且態度輕佻、不時嬉皮笑臉；檢方考量地緣關係與偵辦需要，昨天下午將吳男移由苗栗地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

19歲男收押禁見

吳男前天上午開槍尋釁後搭白牌車離開，因所持長槍是黑市價至少二百萬元的M15響尾蛇突擊步槍，以其十九歲、初入社會之齡，不可能是他個人所有，但吳早有所備，將槍彈來源推給已逝之人。

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槍彈來源推亡者

此外，吳是苗栗人，對桃園不熟悉，他能事先掌握天道盟同心會位於平鎮區的據點，直接前往開槍，顯然有黑手指使、同夥報路；檢警認為，吳男只是受命開槍的小弟，全案將深入追查幕後指使及槍彈來源。

吳男父親、妹妹一行四人昨午到平鎮警分局，想與吳會面說話，遭吳男拒絕。吳男下午兩點十四分銬著手銬、戴安全帽，從分局拘留室走出，要被押解到苗檢時，媒體詢問他為何要開槍？吳不發一語。

警方調查，天道盟同心會潘姓男子等五名幫派分子，本月六日到竹聯幫信堂承信會主持的苗栗天九牌賭場聚賭，被懷疑詐賭遭脫衣搜身，在其身上發現藏有天九牌，潘男等人遭毆打，談妥六百萬元和解，但事後潘男心有不甘，隔天再糾眾持刀前往報復，引發大亂鬥；承信會決定反擊，派槍手吳男前天到同心會據點開槍洩憤。

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