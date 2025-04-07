轟KMT與傅逼台灣進口科興疫苗 曹興誠：碰到關稅又會怎麼鬧

前聯電董事長曹興誠。（資料照）

2025/04/07 10:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，前聯電董事長曹興誠今日發文質疑，冠狀疫情來襲，國民黨以為撿到槍，瘋狂攻擊政府。該黨和傅崐萁曾逼台灣進口中共的科興疫苗。該疫苗因有毒，有關人員都已被判死刑。碰到關稅問題，國民黨又會怎麼鬧呢？

美國總統川普3日以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）權力，宣布對等關稅細節。對所有國家進口商品徵收10%的關稅（baseline tax），並對數十個與美國存在貿易順差的國家實施更高的關稅率。

請繼續往下閱讀...

美國對中國進口商品徵收34%關稅，對歐盟進口商品徵收20%，對南韓徵收25%，對日本徵收24%，對台灣徵收32%。

曹興誠舉武漢肺炎和科興疫苗的案例提及，冠狀疫情來襲，國民黨以為撿到槍，瘋狂攻擊政府。該黨和傅崐萁曾逼台灣進口中共的科興疫苗。該疫苗因有毒，有關人員都已被判死刑。碰到關稅問題，國民黨又會怎麼鬧呢？

曹興誠強調，關稅問題有許多時間和方法解決；但驅逐賣台立委的機會只有這一次。國民黨想以關稅問題和朝野合作爲理由，逼迫民進黨停止大罷免；這是詭計，大家不要上當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法