不適任教師查詢系統 受害者家長促適度公開

班導是狼，指定女童當小老師趁機偷拍裙底。圖為示意圖。（資料照）

2025/03/20 05:30

僅供教育單位查詢難防狼師

〔記者王捷／台南報導〕因狼師事件頻傳，教育部設置「不適任教師查詢系統」，但僅供教育單位查詢，相比法務部的律師查詢系統，只要輸入姓名即可得知律師公開資訊，包含懲戒紀錄。除性犯罪相關的教師，家長認為應修教師法，開放一般民眾查詢教師資訊，適度公開受到不適任調查的教師。

家長指出，雙薪家庭環境，學生在學校、補習班或安親班的時間，佔學生一天至少三分之一，學生最常相處的是老師與同學，但經歷許多學校霸凌、狼師事件，讓部分家長質疑，學校真的是最安全的地方嗎？對距離孩子最近的教師，家長一知半解，只能透過成績、孩子的回饋，才能得知學校的狀況。不過，思想未成熟的學生，可能受到各種影響，擔心與家長分享學校發生的事，導致家長後知後覺，讓狼師反覆實施惡行，例如最近在台中發現的「狼教練」，七年間性侵數十名學童。

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除涉性犯罪，教師法十六條規定其他不適任行為，例如工作消極、言語侮辱、霸凌等，部分行為未涉刑案，由校內行政調查，校方也可能因校譽等壓力淡化結果，不承認有不適任行為。

家長認為，若校方打著「保護孩子」實際上卻為維護校譽，隱匿處理過程，家長與外界難以確保調查的公正性，也可能讓不適任教師持續影響學生，在兼顧隱私與監督機制的前提下，適度公開相關資訊，才能確保學生在教育環境中的安全。

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