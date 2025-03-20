越籍男疑欠債被擄 雲檢起訴6名同鄉

2025/03/20 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕廿八歲越南籍金姓男子去年十一月底疑因十多萬債務遭六名同鄉移工從台西鄉住處強押上車。警方經兩天追查在斗六某汽車旅館成功救出被害人並當場逮捕涉案六人，昨日檢方偵結，將涉案廿八歲黃男等六人以妨害自由、傷害等罪嫌提起公訴。

檢警查出，去年十一月黃男六人從新竹到雲林遊玩，地方友人轉述，金男與前女友逾十萬債務，女方盼有人能給予協助，事成將有報酬，黃男等人答應協助追債。

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去年十一月廿五日晚間，黃男一車四人到金男住處附近，先佯裝遊客下車向他問路，確認身分後提起債務問題時，金男慌張往住處逃跑，黃男等人持鎮暴槍、刀械脅迫金男上車。金男友人報案後由地檢署指揮偵辦，以車追人，隔日在斗六郊區發現該車輛，但車上沒人，研判被害者遭囚禁。

當晚警方查出三輛汽車同時開進斗六某汽車旅館，檢警聯手在廿七日凌晨前往旅館破門，成功將金男救出，當下逮捕黃、黎、胡、梁、兩名阮姓男子，現場查扣鎮暴槍、武士刀、斧頭、鐵鍊、球棒及毒品等多項物證。

檢方表示，昨偵查終結將涉案六人以妨害自由、傷害等罪嫌提起公訴，將持續擴大追查是否還有其他共犯。

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