串證錄音檔曝光 北市精舍命案 藝人李威30萬交保

北台北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，知名藝人李威，改列被告偵辦。（記者陳逸寬攝）

2025/02/25 05:30

蔡女被迫反覆跪拜遭虐死

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，懷疑佛教文學作家王薀涉教唆信徒，以反覆跪拜方式將蔡女活活虐死，當聲押禁見王薀等人後，案情有重大突破，檢方發現王薀的信徒、知名藝人李威案發時人在現場，還疑與同案在場信徒串證，昨以被告身分傳喚李威夫婦，並帶李威返回住處搜索，晚間諭令李威妻子簡瑀家十五萬元交保，李威則依傷害致死罪嫌卅萬元交保。

李妻15萬元交保

據悉，死者蔡女從事會計工作，去年四、五月跟隨王薀修行，王薀請她擔任私人會計，並由住持吳慧珠安排入住精舍；怎料去年七月廿三日颱風夜，王薀疑不滿蔡女處理帳務致虧損，召集十餘名信眾在精舍附近餐廳開「讀書會」，與會者包括蔡女、吳慧珠、李威夫婦等人。

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據了解，王薀等人涉教唆信徒命蔡女在佛像前反覆叩頭懺悔；蔡女疑被迫長時間跪拜、體力透支倒地，事後，吳慧珠與信徒姜芃妤、李淵源三人，還以手推車將她推回精舍。

警方獲報趕抵發現蔡女全身是傷、失去生命跡象，法醫解剖研判死者因橫紋肌溶解症過世，且她銀行帳戶內的兩百多萬元遭提領一空，朝他殺偵辦，去年九月至本月發動三波行動，將王薀、吳慧珠及信徒等七人聲押禁見獲准，並三度以證人身分傳喚李威訊後均請回；據傳檢方掌握李威與信徒串證錄音檔，昨下午才會約談李威夫婦，改列被告偵辦。

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