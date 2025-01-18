警防搶演練搏眼球 挨批搞腥羶色淪角色扮演

彰化警方舉辦的防搶演練（下圖）引起警界議論紛紛，有員警在靠北police發文（上圖，取自靠北police），批評警方防搶演練搞腥羶色。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/18 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕農曆春節將至，全台警方陸續進行防搶演練，彰化警方舉辦時，一名「女搶匪」落網跪地露「事業線」，引起議論。有員警對「警察為流量搞腥羶色」不以為然，也有人直言防搶演練淪為「角色扮演大賽」，若干單位只在乎搶匪角色的創意，連攔截圍捕也不演練，直言「現實中的搶匪都不會跑？」防搶變作秀，失去了演練意義。

女警扮搶匪露事業線

不到一分鐘束手就擒

彰化員林警分局日前於永靖鄉農會舉辦防搶演練，兩名同仁身穿「魷魚遊戲」中角色服扮演搶匪行搶，得手沒多久就遭壓制逮捕，女搶匪跪地露「事業線」。事後有警界同仁在臉書靠北police發文說：「除了搞創意，還要朝AV化發展了嗎？」「想嘉獎想瘋了」、「創意歸創意，衣服不穿好在搞什麼？」

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一名偵查隊長說，防搶演練為偵查隊主責業務，是俗稱「春安」的「加強重要節日安全維護工作計畫」其中一項，通常會在農曆春節前舉辦，由承辦人擬定腳本與金融機構接洽，經隊長、業管主官核可後實施，事後警察局再依執行計畫、演練照片、新聞稿等內容與成效核分。

不過，有些承辦同仁疑誤認「創意」重要度，花太多心思變裝，幾乎當年度爆紅的影視、動漫角色，都會成為「搶匪」，也讓防搶演練「走鐘」成角色扮演大賽。

台北市警局表示，防搶演練核分標準有三項，分別是演練執行情形，包含執行計畫、演練照片與新聞稿等內容；再來是協調他單位共同演練，像跨轄與鄰近單位聯合舉辦演練；最後則是其他加分事項，若有特殊、

創新作法、正面新聞報導等，可成為他單位效法者。

攔截圍捕也未見演練

被指流於形式不真實

一名高階警官直言，現今許多防搶演練已流於形式，演練都是去銀行，鮮少針對銀樓、當鋪、運鈔車演練，再來就是搶匪看到警方都束手就擒，不掙扎、不反抗，不然就是警察「光速」出現抓到人，或知道搶匪逃跑路線預先部署警力攔截，都與現實脫節。

像這次員林分局「魷魚遊戲搶匪」雖然討論度高，但演練時行搶不到一分鐘警察就來抓人，實際上幾乎不可能。反觀新北市蘆洲分局此次演練時，搶匪裝扮「樸實無華」，但不僅演練搶匪得手後往三重逃跑，警方進行攔截圍捕、出動無人機隊，甚至還上演警匪對峙、攻堅抓人等情節，堪稱確實掌握演練核心與科技辦案。

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