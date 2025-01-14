突襲！ 失聯移工直播賣回收衣 移民署逮5人

失 聯 印 尼 移 工 在高雄市仁武區一處廠房租借鐵皮屋直播賣衣，移民署高雄市專勤隊獲報，突擊直播間逮捕5人。 （記者黃良傑翻攝）

2025/01/14 05:30

直播間遭圍堵移工們嚇傻

〔記者黃良傑／高雄報導〕失聯印尼移工竟做起直播帶貨，平均約十秒鐘就賣出一件衣服，令人瞠目結舌，移民署高雄市專勤隊獲報，突擊高雄市仁武區直播間，將正在直播奮力推銷的五名印尼籍失聯移工一舉查獲，移工們看到直播間遭圍堵全嚇傻，直播畫面瞬間關閉，全案依違反就業服務法移送高市勞工局裁罰。

在移工間熱銷 10秒賣一件

據了解，該直播主卅一歲妮女（譯音）遭查獲後，供稱自己平時愛好梳妝打扮，了解同鄉間二手服飾的商機，便向回收衣業者批貨販售，還在仁武區一處廠房租借鐵皮屋，以網路平台直播賣衣，且因價格低廉，每件不超過台幣一五○元，在移工間相當熱銷。

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妮女因生意興隆忙不過來，還吸收其他失聯移工，一起來當直播主及理貨小幫手，集團內成員直播平台追蹤人數竟多達兩萬多人，每次直播都有上百人觀看；查緝人員發現，這些移工在服飾店般的直播間，熟練的利用手機直播推銷賣衣，平均約十秒鐘就賣出一件衣服。

移民署查緝發現賣衣直播區外，堆放大量二手回收衣物，髒亂的環境與直播間的光鮮亮麗，形成強烈對比，囤積的衣物數量之多，更讓查緝人員幾乎寸步難行。

五名失聯印尼移工每天採一條龍式作業，不但要挑選漂亮的衣著穿搭在直播中吸睛，直播之外的時間還要理貨郵寄，衣服販售價格相當便宜，讓在台灣的印尼籍移工爭相搶貨喊「加一」，全案依違反就業服務法移請地方勞政主管機關裁罰，並追查非法雇主及容留責任。

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