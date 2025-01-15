師鐸獎校長涉霸凌代理教師 新北教育局：報請廢止師鐸獎資格

新北市府教育局針對被控言語霸凌代理教師的校長，加以懲處並報請教育部廢止其獲獎資格。（記者黃子暘攝）

2025/01/15 11:30

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師鐸校長霸凌教師案無救濟機會 范雲籲教部從根本改變制度

〔記者黃子暘／新北報導〕立委范雲、新北市議員黃淑君今（15日）舉行記者會，指控新北市一名曾經獲得師鐸獎的國中校長對代理教師以語言職場霸凌，新北市教育局卻調查不成立，批評調查報告內容荒唐離譜。教育局對此回應，當事校長向代理教師致歉，市府因校長情緒控管不佳，已行政懲處小過一支，並已依照師鐸獎評選要點，報請教育部廢止其獲獎資格。

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教育局表示，當事校長因情緒管控不佳，致學校聲譽受損部分，教育局已行政懲處小過一支，並已報請教育部廢止師鐸獎資格；校長對於個人言詞處理不當向當事老師表達歉意，並深刻檢討改進，持續努力調整改善領導溝通模式，教育局將持續關注當事校長與同仁互動，並入校關懷給予輔導，鼓勵以包容、領導方式，營造友善溝通的工作環境。

教育局說，對職場霸凌零容忍，針對職場不法侵害事件均有明定申訴通報管道，接獲申訴依法組成調查小組並外聘法律、心理或勞動法規等專家學者擔任委員協助調查，對於申訴當事人，也會啟動員工協助方案，提供工作調整建議、心理輔導、醫療協助、法律諮詢等有效協助與關心，使員工免受霸凌侵犯，此外，目前未接獲其他相關書面或電子通訊的檢舉。

針對此案代理教師對申訴調查結果不服，教育局說，教育部函釋，代理教師提起職場霸凌申訴，如對結果不服，無法準用教師法申訴程序，而學校適用「職業安全衛生法」全部規定，無身分別差異，因此若發現學校有違反職安法相關規定，得依該法第39條規定，向雇主、主管機關或勞動檢查機構申訴，代理教師對職場霸凌調查結果不服，得依職業安全衛生法提起救濟。

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