調查局36人調動》徐國楨 接掌北市調查處

徐國楨接掌北市調查處。（資料照）

2025/01/14 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕調查局昨公布卅六名高階幹部職務異動名單，除局本部廉政處、經濟犯罪防制處、保防處、總務處等首長異動，外勤的六都調查處處長也都全部換血，其中，調查班第卅期結業、擁有中正大學犯罪學博士的彰化縣調查站主任徐國楨，將接掌全國最多政經案件、有「天下第一處」之稱的台北市調查處處長。

徐國楨 履破綠能貪瀆案

徐國楨曾任台中調查站主任、國會聯絡組主任、秘書室主任等重要職務，亦曾在彰化師範大學、嶺東科技大學擔任講座，善於溝通協調，調任彰化縣調站主任期間，履破綠能貪瀆案，調查局長陳白立還親赴彰化站慰免同仁辛勞，並頒發加班費，本次由彰化站主任跳升出任台北處處長，顯示陳對他的信任。

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其他五都市調處長部分，經濟犯罪防制處處長何復生調任新北處處長、保防處處長許銘侑調任桃園處處長、航業調查處處長張穎仁調任台中處處長、高雄處副處長高吉川調陞台南處處長、廉政處處長連震宗調任高雄處處長。

另，廉政處副處長吳榮修調陞廉政處處長、財政部賦稅署監察組組長吳宗杰回任經濟犯罪防制處處長、桃園處副處長林添進調陞保防處處長、洗錢防制處副處長戴春成調陞總務處處長；這次調動調陞名單中，徐國楨、高吉川、吳榮修均是調查班第卅期結業，與陳白立是調查班受訓同期同學。

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