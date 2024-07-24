聯結車國三翻覆 倒出環保蟑螂撈1.6億黑幕

彰化地檢署破獲非法環保業者勾結，不法賺取處理費，現場囤放大量事業廢棄物。（彰化地檢署提供）

2024/07/24 05:30

檢起訴蕭仲廷、何仲軒等13人 建請沒入不法所得

〔記者陳冠備／彰化報導〕兩年前在國道三號發生一起連環車禍，導致聯結車翻覆事故，造成一死三傷，但因現場散落大量廢塑膠，引起檢警注意，意外發現在彰化縣有一集團，以非法掩埋方式污染國土。檢方昨天將蕭仲廷、何仲軒為首的十三人依違反廢棄物清理法提起公訴，並建請法官將其一億六千多萬元的不法所得沒入。

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車禍現場散落大量廢塑膠 引起檢警注意追查

判決書指出，蕭仲廷（四十七歲）為彰化「大欣國際」負責人、何仲軒（四十二歲）為「祐立資源再利用公司」負責人，其中「大欣國際」能收受可供再利用一般事業廢棄物（Ｒ類），對於「Ｄ類」事業廢棄物並無能力也無處理許可證。

但兩人向一家承攬台中市某產業園區開發計畫公共設施工程的營造公司，承攬九千四百九十一公噸的事業廢棄物（每公噸一萬七千元），並向台中市環保局謊稱有再利用的能力，將其載運四十四車次至大欣公司，又透過綽號「木瓜」的黃姓土地仲介等人，找到嘉義縣鹿草鄉一帶的偏僻地段，違法掩埋這些廢棄物。

環保蟑螂以假再利用 非法掩埋污染國土

二○二二年六月九日，一名李姓司機載著廢塑膠混合物行經國道三號南投路段時發生連環車禍，李男所駕駛的車輛翻覆，車上大量廢塑膠散落一地，引起檢警調單位注意，開始進行監控追查，最後將蕭、何等人逮捕。

檢方認為，蕭仲廷等人為規避及謀取高額Ｄ類事業廢棄物處理費，以「假再利用」方式處理，伺機棄置，已嚴重破壞環境，因而提起公訴。

國道三號兩年前發生聯結車翻覆，意外揪出環保蟑螂案。（資料照）

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