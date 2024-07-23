為何上當舖？有人為面子有人為時效

當舖業者必備的磅秤及點鈔機。（記者許國楨攝）

2024/07/23 05:30

記者許國楨／專題報導

台中市今天將開放三張當舖牌照，但中籤率相當低出現牌照洛陽紙貴情形，只是何以會出現此種景象，為何大家搶著做，民眾說，向銀行借貸時，會因對方將信用、財力證明、還款能力做為考量，就算願意放款也需審核時間，往往緩不濟急甚至因而跳票，因此手頭緊急用，生意人臨時要周轉才會找上當舖。

台中市北區長榮當舖業者「阿全」說，早期農業時代，民眾借貸無門、走投無路時，將家中鍋碗飄盆甚至棉被、衣服等用品，也拿去典當，質借極微薄金錢應急，業界才會流傳「萬物皆可當」這句話，時至今日，典當物品只要有利潤及通路可以脫手，基本上也收當。

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業者張均維則說，早期當舖牌照只核發給特定對象，民眾常將當舖與地下錢莊連結起來，直到民國七、八十年代經濟起飛，各行各業生意蓬勃，加上資訊發達，民眾在資金有短期缺口時會找當舖周轉，舉凡黃金、鑽石、鑽戒、精品包包、手錶、3C產品、古董、玉品等都收，但還是會檢視典當物品價值，換取相對放款。

經商的許姓老闆說，銀行常以貸款者信用、財力證明、還款能力做考量，才會有銀行「晴天借傘，雨天收傘」這句話，且就算願意放款也需審核時間，往往緩不濟急，尤其是在該支出貨款跟向上游廠商請款的時間差時，不想跟親友開口欠人情，跟同業調頭寸又怕影響商譽才會選擇當舖。

雖然當舖利息較高，但放款靈活度相對不若銀行僵化，且可隨借隨還，因此會尋求政府立案當舖周轉。

吳姓民眾則說，因收入不穩定，不常跟銀行打交道，一旦遇到小孩註冊繳學費，或家中有人突生病龐大醫藥費支出等臨時困境時，就會上當舖。

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