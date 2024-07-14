北市私幼狼師性侵、偷拍女童 園方隱匿續聘

某私幼狼師爭議事件簿

2024/07/14 05:30

檢警查扣600多部性影像 園長疑借殼再成立托嬰中心 議員批市府無作為

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長兒子涉嫌性侵園內女童，受害女童超過廿名，甚至檢警還在電腦查扣六○○多部性影像；立委吳沛憶、台北市議員簡舒培質疑，狼師最早於二○二二年七月被控猥褻女童，幼兒園卻始終隱匿，仍持續招生、讓狼師續聘，導致受害孩童持續增加，北市府竟未警示家長、進行行政調查；議員許淑華也爆料，狼師的幼兒園園長母親，疑似用員工名字新成立托嬰中心，竟借殼再經營！

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2022年被通報還在教 2023年才離職

但該名托嬰中心負責人發聲明，過去曾於二○一九年短暫當過該幼兒園負責人，但後續於二○二○年已作負責人變更（變更為狼師母親），且她與幼兒園的事並無關聯，如今於今年五月廿三日成立的新托嬰機構，與該幼兒園也無任何關聯，包含任何合作或法律關係。

社會局︰持續對托嬰中心加強查察

台北市社會局回應，若托嬰中心發生相關不當對待問題，將依《兒童及少年權益保障法》，開罰六萬至六○萬元，將會持續對托嬰中心，採無預警方式加強查察，並勿枉勿縱。

托嬰中心負責人︰與幼兒園無關聯

吳沛憶說明，家長最早通報在二○二二年七月，狼師卻未停職持續在幼兒園犯案，直到二○二三年七月檢調羈押才離職，北市府在第一時間通報時就知情，卻長達一年未阻止幼童受害悲劇。

簡舒培表示，有另名女童二○二二年十二月跟父母反映遭狼師猥褻，家長提告後才發現狼師竟因猥褻其他幼兒被司法調查中，令家長痛心直呼：「為什麼狼師當時在司法調查時，園長不告訴家長，還讓他在園內工作？」

議員指市府未警示、進行行政調查

從家長投訴可發現，狼師接受司法調查期間，幼兒園不僅持續招生、狼師也持續任職；簡舒培批評，市府完全沒有任何相應作為，讓家長持續把孩童送到該園上課，才讓受害孩童持續受狼師侵害。

簡舒培質疑，台北市教育局聲稱二○二二年狼師涉案未被起訴，但是司法調查是釐清嫌疑人有無刑事責任，幼兒園發生疑似侵害孩童權益的案件時，身為主管機關的北市教育局，卻無行政調查、警示家長，根本就是該作為而無作為。

許淑華還爆料，狼師的幼兒園園長母親，不但事發後涉嫌包庇兒子，還疑似用員工名字，於今年五月新成立托嬰中心，雖然負責人名字不是狼師母親，卻疑似仍在背後當藏鏡人，處理園所營運相關事務，她要求台北市社會局、教育局立即啟動調查。

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