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8/10 今彩539頭獎開出3注！獎落台北、台中

今晚（8月10日）開獎的第113000192期今彩539頭獎開出3注。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

今晚（8月10日）開獎的第113000192期今彩539頭獎開出3注。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/08/10 22:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月10日）開獎的第113000192期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由台北市內湖區內湖路一段737巷60號1樓的「一路大發彩券投注商行」、台中市南區永和里五權南路487號1樓的「金福德彩券行」和台中市西屯區福和里中工三路235號1樓的「興旺發彩券行」開出。

第113000192期今彩539中獎號碼為「01、21、28、38、39」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎268注中獎，每注可得2萬元；參獎共7765注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9691注中獎，每注可得50元。

第113000192期39樂合彩中獎號碼為「01、21、28、38、39」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共537注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7529注中獎，每注可得1125元。

第113000192期3星彩中獎號碼為「717」，壹獎共170注中獎，每注可得5000元。

第113000192期4星彩中獎號碼為「2737」，壹獎共35注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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