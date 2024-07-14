蔣萬安稱已修法保護兒少 議員批馬後炮

2024/07/14 05:30

〔記者甘孟霖、楊心慧／台北報導〕台北市某私幼去年爆出園長之子性侵女童案件，引發各界關注。台北市長蔣萬安昨發臉書表示，市府第一時間獲報就重點調查、廢止許可並停業，也給予最高裁罰；此外透過與北市立委溝通，進一步推動《兒童及少年性剝削防制條例》修法。教育局表示，去年透過跨局處會議訂定精進措施，包含調查期間相關人員應「暫時停聘、停職」，以免接觸兒童機會。

教局︰調查期停職 議員：教保條例早明定

對此，民進黨議員何孟樺批，《幼兒教育及照顧法》及《教保服務人員條例》已明定教保人員涉及性侵案件就應暫時停聘、停職接受調查，但教育局新法上路後依然沒額外通知，等加害人被羈押才放馬後炮來裁罰。

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蔣萬安表示，針對此案市府去年十一月十六日召開由教育局、社會局等相關局處參與的跨局處重大性侵害案件檢討會議，討論出幾項精進作為，若調查屬實，北市將依法處以行為人及負責人罰鍰、公布其姓名及機構名稱於市府或網站，供民眾查詢；若機構人員涉有性平案件情形，於調查期間服務機構應予以「暫時停聘、停職」。

此外，他也拜託北市立委推動修法，於十二日晚間三讀通過《兒童及少年性剝削防制條例》修法，「無正當理由持有兒少性影像」的刑責從現行「一年以下有期徒刑」提高為「三年以下有期徒刑」，新增「無故重製兒少性影像」罰則，為「一年以上、七年以下有期徒刑」，以及新增「支付對價觀覽兒少性影像」罰則，同為「一年以上、七年以下有期徒刑」。

不過，議員何孟樺批評，《幼兒教育及照顧法》及《教保服務人員條例》於去年三月一日正式施行後，已有明定教保人員如涉及性侵害案件，就應暫時停聘或停職接受調查，但教育局在新法上路後，依然沒有通知幼兒園要停聘加害人，而是等到去年七月加害人被羈押、離職後，才來裁罰幼兒園「應停聘而未停聘」，並在十月才廢止設立許可。

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