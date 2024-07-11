殺人、被殺 吳明達官司和糾紛都多

「威震集團」前董事長吳明達。（資料照）

2024/07/11 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕「威震集團」前董事長吳明達遭人當街槍擊，引發黑白兩道高度關注。北市西區角頭出身的吳明達，當年槍殺北聯幫前幫主唐重生，服刑十八年假釋出獄，近年仍頻與人發生糾紛、結仇，甚至還涉及買凶殺人案。此次槍擊案雖然投案槍手打算一肩扛下，但說詞不合情理，警方正抽絲剝繭，設法追出真相。

江湖盛傳吳明達近來因與某天道盟大哥喝酒發生口角，吳事後有向該大哥賠罪；也有人傳言，吳與人合作土地開發，但整合進度不如預期，雙方鬧得不愉快。

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警方指出，吳明達一九九九年持槍狙殺北聯幫前幫主唐重生，被判無期徒刑入獄，獲假釋出獄後成立威震集團，對外常做公益塑造形象。

前年500萬買凶殺人被逮

前年初，吳明達與新北市李姓建商有債務糾紛，對方透過「青山宮主委」黃清源協調，吳對此不滿，涉嫌找人到李住處開槍威嚇，還開出五百萬元價碼，找槍手企圖暗殺黃，沒想到張姓槍手「臨陣倒戈」反向黃供出實情，吳因此被逮。

警方還查出吳涉營網路博弈、地下匯兌，將賭場獲利的兩千多萬元洗錢至中國；台北地院去年八月依預備殺人、圖利聚眾賭博等罪將吳判刑一年八月。

吳近來還捲入感情糾紛，今年五月有媒體報導，吳的劉姓前女友腳踏多條船，劉女隨即在臉書聲稱，她確曾與周姓前男友交往，但周是恐怖情人，與周分手後才跟吳交往；劉女後來也與吳分手，吳嗆她「你生意都會跑掉」，她指控該報導是吳、周聯手利用媒體攻擊她。

警方表示，吳明達的人際關係錯綜複雜，恩怨也多，加上槍手說詞不合情理，警方正全力追查案情疑點，釐清真相。

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