槍擊威震集團吳明達 朝手腳轟4槍秒投案

槍手彭郁翰（紅圈處）從吳明達的背後連開四槍，隨即跑到附近的寧夏路派出所投案。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/11 05:30

稱不爽被索保護費

〔記者王冠仁／台北報導〕卅三歲男子彭郁翰昨埋伏在台北市天龍三溫暖外，見「威震集團」前董事長吳明達出現，朝他與囊姓小弟連開四槍，吳男二人手腳中彈；彭犯案後立即開車到警所投案，自稱吳強索保護費才犯案，但說詞矛盾不合理，警方研判彭男受人指使，正全力追查幕後影武者。

吳與司機自行就醫

台北市消防局於昨天下午五時十三分獲報，位於北市重慶北路的天龍三溫暖外發生槍擊案，救護人員趕到時，受到槍傷的吳男二人已離開，現場地面留下不少血跡。

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警方調查，天龍三溫暖是威震旗下據點之一，彭當時若無其事地站在三溫暖外、泊車櫃台附近假裝等人，守到吳從三溫暖走出來、在路邊等待上車之際，從隨身包包拿出槍枝，從吳及其小弟背後開四槍，吳男二人手腳受傷，幸不嚴重，吳在其他小弟協助下，自行搭車前往就醫。

彭男犯後與過去不少「警告性槍擊案」的手法一樣，直接帶槍前往附近寧夏路派出所投案；警方清查，彭共開四槍，到案時彈匣內還有十一顆子彈。

彭先稱，他搭計程車前往犯案，後改口將車停在寧夏路一間超商，通知妻子將車開走；警方過濾監視器畫面，發現他將車停在超商後，一名年輕男子將車開往一處地下停車場，後續又在台北市區亂繞。

彭另稱，他在北市長安西路經營咖啡店，吳強索保護費，懷恨在心犯案。

警研判有影武者

但咖啡店不是八大場所，沒有「油水」，警方懷疑彭的供詞不實，加上吳只朝手、腳開槍，未針對要害取對方性命，研判有人安排彭當槍手，開槍目的只是警告或教訓吳。

因過去發生多起黑幫找人開槍犯案後，槍手帶槍自首獲減刑前例；政府為遏止黑幫「濫用」減刑規定，去年底上路施行新修正的槍砲彈藥刀械管制條例，對這類「預謀式自首」行為，賦予法官毋須減刑的空間，而非修法前的「應」減刑。

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