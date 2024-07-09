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跨國賣淫集團 一條龍招攬 抄中壢淫窟逮18泰女

中壢警方前往中壢車站旁旅館查緝到的泰籍應召女。（記者李容萍翻攝）

中壢警方前往中壢車站旁旅館查緝到的泰籍應召女。（記者李容萍翻攝）

2024/07/09 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區近期有跨國賣淫集團，招攬外籍女子持觀光簽證來台卻暗中從事色情性交易，業者以「一條龍」模式，公然在社群軟體或網路論壇上宣傳，並以本人照為噱頭還註明國籍，警方在中壢火車站附近旅館查獲十八名身材姣好的泰籍應召女，年齡介於十九至四十歲間，詢後全送移民署專勤隊收容待遣返。

警方表示，業者於網路廣告圖片中，主打是應召妹本人照，也會「如實」附註「精修、變臉、勿高標」，同時介紹應召妹的國籍、身高、體重和胸部罩杯等，寫明交易價碼原為廿分鐘二千元起跳，暑期限時優惠二小時三千五百元，還以露骨字眼挑明可以配合「雙妃、多妃、舌吻、可火車便當姿勢解鎖…」等服務。

警方突襲行動在旅館的十二個房間內，查獲十八名泰女全都持觀光簽證來台，其中七人還是剛抵達台灣後就直接入住同一間旅館房間休息，等待客人上門性交易，經查證其中十一名女子有具體從事性交易的事證，詢後將十一名泰女及男客二人依社會秩序維護法裁罰，另全數移由桃園市專勤隊辦理收容遣返，並將岳姓男子等三人依妨害風化罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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