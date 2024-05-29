竹東警分局代所長 所內自轟

新竹縣新城派出所25歲代理所長在所內舉槍自戕身亡。（記者廖雪茹攝）

2024/05/29 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣警察局竹東分局新城派出所年僅廿五歲的林姓代理所長，前天休假，凌晨兩點多卻被發現在所內舉槍輕生，警察局表示，無他殺嫌疑。在台中市擔任派出所副所長的林父突然接獲噩號哀痛不已，北上新竹為獨子處理後事。

竹縣警察局表示，勤務指揮中心於廿八日凌晨兩點卅四分許接獲高雄市一一○轉報，報案人稱新城所警員代理所長林男意圖尋短，立即以電話聯繫當時在樓上留宿的黃姓副所長，黃下樓查看，赫見林男倒臥在一樓辦公區桌前，已明顯無生命跡象。竹東分局初步勘查並無他殺嫌疑。檢警相驗，確定死因為槍枝子彈貫穿導致頭顱損傷出血，家屬無意見。

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警方表示，林員最近疑和女友談分手事宜，前天休假，前晚與同仁聚餐，還配合偵查隊查緝竊盜案提供資料，當時都並未見林員有任何異樣。

經查，林員二○一九年警專卅六期刑事科畢業，父親為兩線一星警官。林員在新竹縣服務近五年，原在寶山鄉的楓橋派出所，因查獲濫倒廢棄物等多個案子，表現優異，今年四月甫調升新城派出所代理所長。新城所含林員現有四名警員，為半值宿所，晚間十點至翌日上午六點關門，憾事發生當時警所關閉期間。

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