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自由日日Shoot》健身教練有練過 警方、醫師︰遇攻擊先保護自己

健身教練馬尾男（左）負傷畫面曝光，網友大讚他是英雄。 （擷自「爆料公社」）

健身教練馬尾男（左）負傷畫面曝光，網友大讚他是英雄。 （擷自「爆料公社」）

2024/05/22 05:30

〔記者張軒哲、林志怡／綜合報導〕台中捷運綠的隨機殺人未遂案，綁著馬尾男的乘客許瑞顯，負傷奮勇與洪姓嫌犯搏鬥，他滿臉鮮血送醫，刀傷見骨進行手術縫合，昨天低調婉拒受訪，身兼健身教練的他，長年運動的健身中心指出，許男每晚重訓，得知他見義勇為，送他一年價值二萬多元白金會員，鼓勵他趕緊康復，他昨晚在網路報平安，強調已沒生命危險。

許瑞顯身材精壯，熱愛舉重健身，近年常參加健力賽。他遭到洪男失控攻擊後，英勇徒手與洪男搏鬥，讓其他乘客有機會齊力制伏洪男，拯救全車乘客，許瑞顯還一度被其他乘客誤認成是砍人嫌犯，一度遭眾人誤打。

健身中心經理邱涵表示，一眼就從媒體報導認出許瑞顯，他從二○二○年開始來健身，每週只休息一天，每天傍晚五點來運動，待到快十點才離開，跟教練與顧問等員工都熟識，這次還好有他挺身而出而化解危機，會協助他請假，希望他早日康復，公司決定送他一年白金會籍，感謝他的義行。

台中警方指出，若是民眾遇到類似情況，建議儘量保護要害，隨身物品如雨傘或行李、背包等作為盾牌，防止近身攻擊，利用外套、皮帶等隨身物品，包裹手臂或球鞋穿手，用來抵擋攻擊，減少傷害，除非萬不得已，不要徒手搏鬥搶刀，以免遭歹徒傷害。振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學指出，若民眾遇到此類事件，沒受過相關訓練，務必先保護好自己，遭砍傷應加壓止血，避免失血過多造成休克，並在最短時間內送醫治療。

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