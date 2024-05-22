自由日日Shoot》護專生帶3刀瘋砍 馬尾男勇救全車

台中捷運綠線昨發生隨機殺人事件，綁馬尾許男（圖左）英勇與洪嫌（圖右）搏鬥，後方有市民揮傘幫忙壓制。 （記者張瑞楨翻攝黑色豪門企業） 20歲洪嫌（白衣）被警方逮捕從車廂帶走。（歐真宗里長提供） 健身教練馬尾男（左）負傷畫面曝光，網友大讚他是英雄。 （擷自「爆料公社」） 洪男就讀護理科原本是未來的白衣天使，未料卻持刀在台中捷運上隨機砍人。（擷取自洪男臉書）

2024/05/22 05:30

健身教練負傷搏鬥 多名乘客聯手反制 打趴洪生

〔記者許國楨、張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中捷運昨天發生隨機殺人案，帶三把刀的洪姓護專生，進入車廂僅約二分鐘，毫不猶豫揮刀砍人，卻也被傷者與乘客揍得宛如翻肚死魚，仰躺車廂被警察上銬，整個過程既驚悚卻又充滿正義感，目擊乘客心有餘悸，卻又略顯興奮說，「看見有人壓住他（洪生）的頭，其他人就狂打他！」。

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洪生宛如翻肚死魚 仰躺被上銬

台中捷運站也啟動應變措施，月台跑馬燈也立刻顯示「隨身物品進行防衛」，長髮綁著馬尾，被砍傷顏面的健身教練許瑞顯，其女友還發文強調，得知男友被砍傷，「我真的是要瘋掉了」。

教練滿臉血 17歲高中生中刀

警方調查，身高一七三公分，體重超過八十公斤，身強體壯的洪生，昨天上午從摩鐵退房，身上帶三把刀，搭計程車到水安宮站，搭上往北列車不久，他突然揮刀亂砍，廿七歲健身教練許男臉部中刀，十七歲高中生隨後中刀，許男奮勇與洪男搏鬥，救自己也救全車乘客。

案發位置是後半段車廂，其他乘客嚇得往前方車廂逃竄，一時間尖叫聲此起彼伏，還有人不斷高喊「有人拿刀」示警，大逃殺場景怵目驚心，乘客還原說，洪生陸續持菜刀與水果刀揮舞攻擊，乘客尖叫往前方車廂奔逃，還有乘客高喊「有人拿刀」，他立即按下緊急鈴，卻毫無作用，過程實在太驚悚。

洪生身材壯碩，遇到的健身教練許男也非省油的燈，他沒有逃跑，而是負傷與洪男拼個你死我活，包括十七歲呂姓高中生，甚至還有外籍婦人，約五至七名乘客見義勇為，持雨傘揮打、或徒手猛拍洪男腦杓，或伺機踢踹洪生，當場把洪男打趴。

台中市北屯里長歐真宗當時在月台目睹車廂乘客奪命逃出，英勇壓制洪生的健身教練，滿臉鮮血衝下車，還警告「車上有人砍人」。

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