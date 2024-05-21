警方︰把小孩獨留車上 恐吃罰單

廖姓竊嫌開走賓士車，此時男童還在車上。（警方提供）

2024/05/21 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一中商圈發生婦人因急著拜拜臨停未熄火，將就讀國小兒子獨留車內，遭竊賊開走後丟包事件，儘管該童已十二歲，仍令人餘悸猶存，警方則提醒民眾，尤其是將六歲以下孩童單獨留在家裡或車上，不僅違規更有觸法之虞，更重要的是易衍生不可測的危險，值得家長們注意。

台中市第二警分局指出，他縣市曾發生「三歲女童在街頭哭找媽媽！」警方獲報循線找到女童父親，才知道父親見女兒車上睡著，與妻子在車旁附近閒聊，未料女兒睡醒後逕自開車門下車，還好路人發現報警，但父親未顧好小孩，把小孩獨留車上仍吃上罰單。

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警方依違反「道路交通管理處罰條例」第31條第4項規定，「汽車駕駛人對於六歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內者，處駕駛人三千元罰鍰，並施以四小時道路交通安全講習。」開單舉發。

另家長此舉也觸犯兒童及少年福利與權益保障法第五十一條規定：「父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，不得使六歲以下兒童及少年獨處」，最高可處一萬五千元罰鍰，若幼童因獨處受傷，家長還可能吃上過失傷害官司。

此外也曾有一起案例是媽媽出門買早餐，獨自在家的二歲半男童攀窗墜落，奇蹟似的僅受輕傷，媽媽除涉及上述兒少法規外，還須接受四小時以上親職教育輔導，但警方強調，即使是超過六歲的孩子，為了確保孩子的安全，避免發生墜樓、火警或是車內缺氧，甚至是被歹徒開走車等風險，絕對別讓孩子在家或是車內獨處。

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