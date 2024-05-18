橋頭地院法官石育恩藏300萬》政大幫昔日法律系4室友 變被告、被害人、執法者、嫌疑人

2024/05/18 05:30

〔記者王定傳、蔡清華／台北報導〕橋頭地院法官石育恩，因政治大學同窗好友鄭鴻威把三百萬元款項放在他的辦公室，捲入洗錢案遭到約談。不僅石員，這次同樣因勾結詐團洩密而被起訴的律師張作詮、發覺律師涉案簽請偵辦的台北地檢署檢察官郭宣佑等人，都是「政大幫」且彼此認識，也都在法律圈服務，結果分別成為嫌疑人、被告及執法者，令人欷歔。

一張當年求學青澀合照 令人欷歔

檢方日前起訴鄭鴻威後，司法圈就流傳一張合照，裡面有鄭鴻威、石育恩、郭宣佑及被冒名詐騙的律師郭源安，他們是政大法律系同窗；但如今，被告鄭鴻威被檢方求刑九年、石育恩因辦公室藏錢，昨被檢廉以嫌疑人身分約談；郭宣佑則是偵辦其他案件時，發現竟有同學涉入詐團犯罪案件中，簽出公文請求偵辦，但本人主動迴避。

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石育恩法官是司法官學院六十二期結業，去年八月分發至橋頭地院，他擔任法官前，曾任職知名建設公司，還曾傳授法官買房祕訣；石在橋頭地院原任刑三庭法官，承辦金融專業案件，此案爆發後，改調刑事簡易庭法官。

石育恩接受橋院自律委員會調查時，否認協助濫查資料，並稱同學鄭鴻威放在他辦公室的三百萬元，是鄭委託買預售屋的款項，非詐團不法贓款；石員也於今年三月主動陳報，他任職法官前，曾幫涉案律師交付律師費。

橋頭地院自律委員會認為，石與涉案被告律師有金錢往來，已違反法官倫理規範，決議送交法官評鑑委員會議處。

橋頭地院針對昨天的搜查行動表示，檢方有需要配合之處，橋院全力配合。

檢方調查，鄭鴻威加入「銀河車隊─美國」詐團，專責處理詐團車手被逮後的法律事務，並指派張作詮等十五名律師任詐團車手辯護人，以探知偵查秘密，他的生意好到月入高達三百萬元，甚至找同為政大法律系的林佳毅當助理，結果均淪為被告遭起訴。

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